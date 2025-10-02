به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس لندن با رسوایی تازه‌ای در زمینه اسلام‌هراسی روبه‌رو شده است. مستند جدید شبکه بی‌بی‌سی با عنوان «پانوراما» بیان می‌کند که شماری از افسران پلیس از تامی رابینسون، فعال افراطی ضداسلام، حمایت کرده و اظهارات ضد مسلمانان و ضد زنان داشته‌اند. همچنین آنان به استفاده بیش از حد از زور علیه مظنونان در بازداشتگاه متهم شده‌اند.

گفته می‌شود این اتفاقات بین اوت ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ در ایستگاه پلیس چارینگ کراس رخ داده است. در پی این گزارش‌ها، اسکاتلندیارد ۹ افسر را به حالت تعلیق درآورده و تحقیقات نهاد نظارتی «دفتر مستقل رسیدگی به رفتار پلیس (IOPC)» در جریان است. دو فرد دیگر، شامل یک کارمند غیرنظامی و یک افسر سابق، نیز با اتهام مشابه روبه‌رو هستند.

در این رابطه، آماندا رو، مدیر «دفتر مستقل رسیدگی به رفتار پلیس (IOPC)»، اعلام کرد که این پرونده بسیار جدی گرفته شده و تیمی از بازرسان در حال بررسی شواهد و تصاویر دوربین‌های مداربسته هستند. به گفته رسانه‌های بریتانیایی، یک خبرنگار مخفی بی‌بی‌سی به‌عنوان کارمند وارد این ایستگاه شده و مدارک لازم را ثبت کرده است.

این رسوایی تازه، سایه سنگینی بر پلیس لندن خواهد انداخت که پیش‌تر نیز با اتهامات نژادپرستی سازمان‌یافته و بی‌اعتمادی اقلیت‌ها مواجه بوده است.

