جولانی: مذاکره با اسرائیل دشوار است اما ادامه دارد

احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه در اظهاراتی جدید اعلام کرد که گفت‌وگوها با اسرائیل همچنان ادامه دارد، هرچند پیچیده و دشوار توصیف می‌شوند. وی تأکید کرد که هر توافقی با تل‌آویو مشروط به عقب‌نشینی کامل اسرائیل از مناطقی است که پس از سقوط حکومت بشار اسد در کنترل خود گرفته است.

الشرع افزود: شرایط سوریه با کشورهایی که وارد توافق ابراهیم شده‌اند متفاوت است. دمشق در حال حاضر قصد ندارد وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل شود.

رئیس دولت موقت سوریه در گفت‌وگویی دیگر با شبکه فاکس نیوز، توضیح داد که هیچ تماس مستقیمی میان دو طرف وجود ندارد، اما ایالات متحده آمریکا ممکن است نقش میانجی را ایفا کند. الشرع همچنین تأکید کرد که سوریه پس از سقوط نظام پیشین وارد عصر تازه‌ای شده و در پی طراحی راهبردی جدید در روابط با آمریکا است. به گفته او، سوریه دیگر تهدید امنیتی محسوب نمی‌شود، بلکه به عنوان یک شریک ژئوپلیتیک بالقوه دیده می‌شود.

دیدار جولانی با ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به این اظهارات، ضمن تمجید از نقش الشرع گفت که از توانایی او برای هدایت مرحله انتقالی سوریه اطمینان دارد. ترامپ افزود: واشنگتن در هماهنگی با اسرائیل برای بهبود روابط با سوریه تلاش می‌کند.

الشرع برای نخستین‌بار به‌عنوان رئیس‌جمهور سوریه به کاخ سفید سفر کرده است؛ دیداری که شش ماه پس از نخستین گفت‌وگوی او و ترامپ در عربستان سعودی انجام شد. این سفر تنها چند روز پس از رأی شورای امنیت سازمان ملل متحد به حذف نام احمد الشرع و وزیر کشورش، أنس خطاب، از فهرست تحریم‌های مرتبط با گروه‌های داعش و القاعده صورت گرفت.

جمع‌بندی

سخنان الشرع و دیدار او با ترامپ نشانه‌ای از چرخش احتمالی در رویکرد سیاست خارجی سوریه پس از پایان حکومت اسد تلقی می‌شود. تأکید بر میانجی‌گری آمریکا، فاصله‌گیری از الگوهای «توافقات ابراهیم»، و طرح موضوع خروج اسرائیل از مناطق اشغالی، همگی مؤلفه‌هایی‌اند که آینده روابط دمشق با واشنگتن و تل‌آویو را در چارچوبی تازه ترسیم می‌کنند.

