پلیس استرالیا ۵۹ اتهام به عامل حمله سیدنی وارد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس استرالیا امروز چهارشنبه اعلام کرد که ۵۹ اتهام علیه یکی از عاملان حمله به یک مراسم یهودیان در ساحل باندی شهر سیدنی که روز یکشنبه گذشته رخ داد، مطرح کرده است.

پلیس استرالیا توضیح داد که از میان اتهامات، یک مورد مربوط به تروریسم و ۱۵ مورد مربوط به قتل عمد است و متهم امروز چهارشنبه به‌صورت ویدئویی در دادگاه حاضر خواهد شد.

پیش‌تر، پلیس استرالیا اعلام کرده بود که منتظر بهبود وضعیت جسمانی مظنون است تا اتهامات رسمی علیه او مطرح شود.

روز دوشنبه، شبکه رادیویی استرالیا به نقل از وزیر بهداشت این کشور گزارش داد که تعداد قربانیان حمله به ۱۶ کشته و ۴۰ زخمی افزایش یافته است. پلیس استرالیا اعلام کرد که یکی از عاملان تیراندازی کشته شده و عامل دیگر به شدت مجروح شده است.

رسانه‌های استرالیایی اعلام کردند که عاملان این حمله ساجد اکرم (۵۰ ساله) که در درگیری با پلیس کشته شد، و پسرش نافید اکرم (۲۴ ساله) هستند که اکنون در بیمارستان تحت حراست پلیس به‌سر می‌برد.

این دو مسلح مراسم جشن یهودیان به مناسبت عید حانوکا را در منطقه مشهور ساحل باندی در نزدیکی سیدنی هدف قرار دادند. وزیر کشور استرالیا اعلام کرد که یکی از عاملان با ویزای تحصیلی به کشور آمده و پسر او در استرالیا متولد شده است.

پلیس استرالیا همچنان تحقیقات خود درباره این حمله را ادامه می‌دهد و شبکه رادیویی استرالیا به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که عاملان یک ماه پیش از اجرای حمله به فیلیپین سفر کرده بودند.

با این حال، فیلیپین روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد هیچ مدرکی مبنی بر انجام آموزش تروریستی توسط عاملان در این کشور وجود ندارد.

پلیس استرالیا پیش‌تر اعلام کرده بود که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد عاملان ممکن است از ایدئولوژی‌های گروه داعش الهام گرفته باشند و همچنین بمب‌ها و دو پرچم دست‌ساز داعش در خودرویی که توسط یکی از آن‌ها استفاده شده، پیدا شده است.

