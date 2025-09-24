به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صادق خان، شهردار لندن، در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، او را «نژادپرست، زنستیز و اسلامهراس» توصیف کرد. ترامپ در سخنرانی خود، خان را «شهرداری وحشتناک» خوانده و مدعی شده بود که لندن قصد دارد تحت شریعت اسلامی اداره شود.
خان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «فکر میکنم ترامپ نشان داده که نژادپرست، زنستیز و اسلامهراس است.» او افزود که حضور یک شهردار مسلمان در رأس یک شهر لیبرال، چندفرهنگی و موفق، ظاهراً باعث مشغولیت ذهنی ترامپ شده است.
تنش میان دو طرف از زمان انتخاب خان در سال ۲۰۱6 آغاز شد، هنگامی که او به شدت از طرح ممنوعیت سفر شهروندان چند کشور مسلمان به آمریکا انتقاد کرد. ترامپ نیز بارها او را «آدمی بدجنس» خوانده است.
اظهارات خان در تضاد با رویکرد محتاطانه نخستوزیر استارمر است که اخیرا همراه با چارلز سوم میزبان ترامپ و همسرش در سفری رسمی به بریتانیا بودند.
اظهارات ترامپ درباره شریعت اسلامی بار دیگر بحث نظریههای توطئه راستگرایان درباره مسلمانان در بریتانیا را زنده کرده است. مقامات بریتانیا تأکید کردهاند که شوراهای شریعت در این کشور هیچگونه جایگاه حقوقی ندارند.
