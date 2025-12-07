به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل اعلام کرد که از امروز یکشنبه رزمایش‌های نظامی خود را در جبل‌الشیخ و مزارع شبعا اشغالی آغاز می‌کند؛ رزمایشی که بخشی از سلسله تمریناتی است که طی هفته‌های گذشته در این منطقه انجام می‌دهد، و این اقدام پس از یک نفوذ جدید در نزدیکی شهرک بیت‌جن در حومه دمشق صورت می‌گیرد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که منطقه شاهد فعالیت‌های نظامی و جابه‌جایی خودروهای زرهی خواهد بود.

این رزمایش‌ها در چارچوب تمرینات گسترده‌ای است که «لشکر جلیل» ارتش اسرائیل طی هفته‌های اخیر در دو بخش شرقی و غربی مرز با لبنان انجام داده است؛ تمریناتی که با هدف آمادگی برای هرگونه تنش یا احتمال وخامت اوضاع امنیتی لبنان، به‌ویژه با ادعای افزایش توانمندی‌های حزب‌الله از منظر اسرائیل، صورت می‌گیرد.

رزمایش شامل تمرین بر سناریوهای مقابله با تلاش برای نفوذ به حریم هوایی اسرائیل با استفاده از انواع مختلف هواگردها، به‌ویژه گلایدرهای موتوردار، بوده است.

همچنین بخشی از این تمرینات به شبیه‌سازی مقابله با حمله‌ای از مرزهای شمالی علیه اسرائیل و آزمودن سطح هماهنگی و آمادگی میان یگان‌های مختلف ارتش اختصاص داشته است.

نفوذ در خاک سوریه

در موضوعی مرتبط، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که نیروهای اشغالگر اسرائیل دیروز شنبه بار دیگر در منطقه «الکروم الغربیة» نزدیک شهرک بیت‌جن در حومه غربی دمشق پیشروی کرده‌اند.

به گزارش سانا، یک نیروی اسرائیلی شامل ۳ تانک و ۵ خودروی زرهی وارد مسیر ارتباطی میان مزرعة بیت‌جن و روستاهای حضر، جباثا الخشب و طرنجه در حومه قنیطره شده است.

از زمان سقوط حکومت بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل جبل‌الشیخ و یک نوار امنیتی به عرض ۱۵ کیلومتر را در برخی مناطق جنوب سوریه اشغال کرده است.

مزارع شبعا منطقه‌ای مرزی و کشاورزی در جنوب‌شرق لبنان، در حوزه حاصبیّا و در مرز با جولان سوری است که از سال ۱۹۶۷ در اشغال اسرائیل قرار دارد. لبنان مزارع شبعا را بخشی از خاک خود می‌داند و پیش از هر توافقی خواهان ترسیم مرز با سوریه است و برای این ادعا به اسناد و نقشه‌های تاریخی استناد می‌کند. سوریه نیز با لبنانی بودن مزارع شبعا موافق است، اما ترسیم مرزها را مشروط به خروج کامل اسرائیل از منطقه می‌داند.

