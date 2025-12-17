فیلیپین ادعاها درباره آموزش عاملان حمله سیدنی در خاک خود را رد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت فیلیپین امروز اعلام کرد که ادعاها درباره استفاده از خاک این کشور برای آموزش عاملان حمله سیدنی بی‌اساس است.

این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه دو فرد مهاجم، ماه نوامبر (آبان) را در یکی از جزایر جنوبی فیلیپین گذرانده‌اند؛ منطقه‌ای که پیش‌تر محل فعالیت گروه‌های اسلامی بوده است.

کلیر کاسترو، سخنگوی ریاست‌جمهوری فیلیپین، در بیانیه‌ای گفت: «رئیس‌جمهور قویاً هرگونه توصیف گمراه‌کننده مبنی بر اینکه فیلیپین پایگاه آموزشی داعش است را رد می‌کند.» وی افزود: «هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا ارائه نشده و هیچ گزارش رسمی مبنی بر آموزش عاملان حادثه ساحل بوندی سیدنی در فیلیپین وجود ندارد.»

اداره مهاجرت فیلیپین نیز تأیید کرد که ساجد اکرم و پسرش نوید، که در جریان جشن «حانوکا» در ساحل بوندای سیدنی 15 نفر را کشتند و ده‌ها نفر را زخمی کردند، در اول نوامبر وارد فیلیپین شده و به منطقه داوائو سفر کرده‌اند.

مقام‌های استرالیایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این دو نفر در طول سفر خود با گروه‌های افراطی دیدار داشته‌اند یا خیر. ارتش فیلیپین اما اعلام کرد گروه‌های اسلامی در منطقه میندانائو پس از محاصره شهر ماراوی به‌شدت تضعیف شده‌اند و از ابتدای سال 2024 هیچ فعالیت تروریستی بزرگ یا آموزش نظامی ثبت نشده است.

فرانسِل پادیلا، سخنگوی ارتش فیلیپین، گفت: «این گروه‌ها اکنون پراکنده‌اند و رهبری مشخصی ندارند.» همچنین کزیرکسِس ترینیداد تأکید کرد که سفر یک‌ماهه این پدر و پسر در نوامبر برای دریافت آموزش کافی نبوده و «در 30 روز نمی‌توان آموزش نظامی جدی دید.»

