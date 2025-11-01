۴ شهید در حمله هوایی اسرائیل به خودرویی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله هوایی اسرائیل به خودرویی در شهرک کفر رمان از توابع استان نبطیه در جنوب لبنان، چهار نفر شهید و سه نفر دیگر زخمی شدند.
براساس خبرگزاری رسمی ملی لبنان (NNA)، یک پهپاد اسرائیلی با شلیک یک موشک هدایتشونده، خودروی شاسیبلندی را که در مسیر دوحه کفر رمان» در حرکت بود، هدف قرار داد.
عصر دیروز شنبه نیز، یک پهپاد اسرائیلی دیگر با موشکی هدایتشونده خودرویی را در شهرک کفر صیر از توابع شهرستان نبطیه هدف گرفت که در نتیجه آن یک شهروند لبنانی زخمی شد.
منابع لبنانی همچنین گزارش دادهاند که پهپادهای اسرائیلی در آسمان شهر صور و روستاهای اطراف آن بهطور گسترده در حال پرواز هستند.
صبح دیروز(شنبه) نیز، یک پهپاد اسرائیلی بمب صوتی را بر ساحل رأس الناقوره پرتاب کرد.
این حملات در حالی صورت میگیرد که تنشهای مرزی میان لبنان و اسرائیل در هفتههای اخیر بهشدت افزایش یافته و مناطق جنوبی لبنان بار دیگر صحنهی درگیریهای متناوب شده است.
