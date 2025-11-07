به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک الحوثی دبیرکل جنبش انصارالله یمن، تأکید کرد که دشمن اسرائیلی در تلاش است سلاحی را که از لبنان محافظت می‌کند و مانع سلطه‌اش بر غزه در دو سال گذشته بوده، از بین ببرد.

او در سخنرانی خود در جریان سی‌وچهارمین کنفرانس ملی عربی در بیروت گفت: دشمن اسرائیلی آشکارا اعلام می‌کند که در پی تحقق هدفی است که آن را تغییر خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ می‌نامد. تأسف‌بار است که برخی همچنان از مسئولیت‌های خود در برابر این مرحله و دو سال تجاوز صهیونیستی سر باز می‌زنند.

الحوثی افزود: دشمن اسرائیلی با شراکت آمریکا می‌کوشد معادله‌ای از تجاوز و استباحه را تحمیل کند. روحیه تجاوزگرانه و کینه‌توزی این دشمن در رفتارهایش در فلسطین، لبنان و سراسر منطقه آشکار است و در چارچوب طرح صهیونیستی بزرگ‌تری دنبال می‌شود.

دبیرکل جنبش انصارالله در ادامه گفت: برخی به‌راحتی از حقیقت پایداری و مقاومت بزرگ در غزه و لبنان و جبهه‌های پشتیبانی چشم می‌پوشند؛ همان پایداری‌ای که دشمن را وادار به توقف تجاوز کرد. آنان تجربه موفق و بازدارندگی حاصل از معادله طلایی ارتش، ملت و مقاومت در لبنان را نادیده می‌گیرند.

او خاطرنشان کرد: جبهه‌های پشتیبانی در این نبرد مهم در طول دو سال گذشته نقش برجسته‌ای ایفا کردند و حزب‌الله در رأس این جبهه‌ها با پایداری بزرگ، نقش مؤثر و فداکاری‌های چشمگیر خود ایستاده است.

الحوثی همچنین گفت: دشمنان تلاش می‌کنند نقش ایران را در حمایت از ملت‌های عربی مخدوش کنند، گویی آنچه در جریان است صرفاً نزاعی میان ایران و اسرائیل است و ارتباطی با اعراب ندارد.

وی بر اهمیت ناکام گذاشتن پروژه اسرائیلی و حفظ و تقویت عوامل قدرت و مقاومت در منطقه تأکید کرد.

