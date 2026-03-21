سازمان ملل در پیام نوروز و عید فطر: افغانستان به صلح پایدار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN‑Habitat) هم‌زمان با فرارسیدن نوروز و عید فطر در پیامی برای مردم افغانستان، بر ضرورت صلح و آرامش در این کشور تأکید کرد.

این نهاد وابسته به سازمان ملل روز شنبه، اول فروردین، در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که امیدوار است سال جدید برای همه شهروندان افغانستان سالی همراه با سلامت، آرامش و ثبات باشد.

در این پیام آمده است: «برای همه شما در افغانستان یک سال نو خوش، سالم و سرشار از صلح آرزو می‌کنیم.»

سازمان ملل متحد در پیامی جداگانه نیز عید فطر را به مردم افغانستان تبریک گفته و تأکید کرده است که همبستگی اجتماعی و اتحاد می‌تواند به تقویت امید برای آینده‌ای آرام‌تر در این کشور کمک کند.

این پیام‌ها در حالی منتشر می‌شود که مسئله صلح و ثبات همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افغانستان و منطقه به شمار می‌رود.

طی دهه‌های گذشته، افغانستان یکی از طولانی‌ترین دوره‌های جنگ در جهان معاصر را تجربه کرده است؛ جنگی که از اشغال شوروی در سال ۱۹۷۹ آغاز شد و پس از آن با جنگ‌های داخلی دهه ۱۹۹۰، مداخله نظامی ایالات متحده و متحدانش در سال ۲۰۰۱ و ادامه ناامنی‌ها تا سال‌های اخیر ادامه یافت.

در سال‌های اخیر نیز تحولات امنیتی در مرزهای افغانستان و پاکستان بار دیگر توجه ناظران منطقه‌ای را به وضعیت ثبات در این کشور جلب کرده است.

تنش‌های مرزی میان دو کشور و افزایش حملات گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) در خاک پاکستان باعث شده اسلام‌آباد بارها نسبت به حضور این گروه در مناطق مرزی افغانستان ابراز نگرانی کند.

در مقابل، مقام‌های کابل بارها تأکید کرده‌اند که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.

در چنین فضایی، سازمان‌های بین‌المللی همچنان بر اهمیت صلح پایدار در افغانستان تأکید می‌کنند.

پیش از این نیز ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در پیام عید فطر خود ابراز امیدواری کرده بود که مردم افغانستان در سال‌های پیش رو شاهد صلحی پایدار و ثبات اجتماعی باشند.

کارشناسان مسائل منطقه‌ای معتقدند که تحقق صلح پایدار در افغانستان نه تنها برای آینده این کشور، بلکه برای ثبات گسترده‌تر منطقه نیز اهمیت دارد؛ زیرا افغانستان در نقطه اتصال آسیای مرکزی، جنوب آسیا و غرب آسیا قرار دارد و تحولات امنیتی آن می‌تواند بر کشورهای همسایه نیز تأثیرگذار باشد.

..............

پایان پیام/