واشنگتن، سقوط جنگنده آمریکایی در ایران را تائید کرد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ واشنگتن تائید کرد که یک جنگنده آمریکایی در ایران سرنگون شده، اما ادعا کرده که یکی از خلبانان آن نجات یافته است
براساس گزارش شبکه الجزیره، رسانههای آمریکایی شامگاه جمعه مدعی شدند که ارتش ایالات متحده آمریکا موفق شده یکی از دو خلبانی را که هواپیمایشان توسط ایران سرنگون شده بود، پیدا کند در حالی که جستوجو برای یافتن خلبان دوم همچنان ادامه دارد.
پیشتر، روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که ایران یک جنگنده آمریکایی را سرنگون کرده و سرنوشت خلبان دیگر هنوز نامشخص است.
این روزنامه افزود که نیروهای آمریکایی به سرعت عملیات جستوجو و نجات را آغاز کردند تا پیش از رسیدن نیروهای ایرانی به خلبانان، بتوانند آنها را پیدا کنند.
همچنین اشاره شده که ارتش آمریکا چندین تیم عملیاتی را در نزدیکی ایران مستقر کرده تا در صورت سرنگونی جنگندههای آمریکایی، عملیات جستوجو و نجات را انجام دهند.
.
.
جنگنده «F-۱۵E» و خدمه دو نفره
روزنامه «واشنگتن پست» نیز به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد که مأموریت جستوجو برای یافتن دو نفر از خدمه هواپیمایی است که در جنوب ایران سقوط کرده است.
همچنین روزنامه «والاستریت ژورنال» به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که یک جنگنده آمریکایی از نوع «F-۱۵E» بر فراز ایران سرنگون شده است. این جنگنده دارای دو خدمه بوده و هنوز وضعیت آنها به طور کامل مشخص نیست.
در همین راستا، مجله «Air & Space Forces» به نقل از منابع مطلع اعلام کرد که هواپیمای سرنگونشده از نوع «F-۱۵E» متعلق به نیروی هوایی آمریکا بوده است. این موضوع توسط پلتفرم تحلیل دادههای باز «OSINT Technical» نیز تأیید شده است.
این پلتفرم اعلام کرد تصویری که در رسانههای ایرانی منتشر شده، بقایای یک صندلی پرتابشونده جداشده از جنگنده «F-۱۵E» را نشان میدهد. این موضوع نشان میدهد که دستکم یکی از خدمه موفق شده از هواپیما خارج شود و اکنون در جنوبغربی ایران روی زمین قرار دارد.
.
.
پیشتر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده بود که یک جنگنده پیشرفته آمریکایی را در آسمان مرکز ایران سرنگون کرده است. این دومین مورد از این نوع در کمتر از ۱۲ ساعت بود که از سوی ایران اعلام میشود.
قرارگاه نظامی خاتمالانبیاء نیز اعلام کرد که پدافند هوایی کشورمان، یک جنگنده دشمن را هنگام پرواز بر فراز استان مرکزی سرنگون کرده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما