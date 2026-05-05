جزئیات تازه از ناپدید شدن نظامیان آمریکایی در سواحل مراکش؛ طعمۀ اقیانوس اطلس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ در پی انتشار جزئیات تازه درباره ناپدید شدن چند نظامی آمریکایی در جریان رزمایش «شیر آفریقایی» در مراکش، منابع رسانه‌ای از احتمال غرق شدن آنان در آب‌های اقیانوس اطلس خبر می‌دهند. شبکه سی‌بی‌اس به نقل از یک منبع در پنتاگون اعلام کرده است که این حادثه خارج از زمان رسمی تمرینات نظامی و در جریان یک گشت غیررسمی رخ داده است.

بر اساس این گزارش، گروهی از نظامیان آمریکایی در اوقات فراغت خود در نزدیکی سواحل منطقه «کاب دراع» حضور داشتند که یکی از آنان پس از سقوط از صخره‌ای مرتفع، مستقیماً به داخل آب‌های اقیانوس افتاد. شرایط جوی و شدت امواج در زمان حادثه به‌گونه‌ای بوده که امکان واکنش سریع را به‌شدت محدود کرده است.

در ادامه، یکی از هم‌رزمان وی تلاش کرد تا او را نجات دهد، اما بلافاصله با موجی سهمگین مواجه شد و ناپدید گردید. یک نظامی دیگر نیز وارد عمل شد، اما تلاش او برای نجات همکارانش بی‌نتیجه ماند و در نهایت توانست با شنا خود را به ساحل برساند. این فرد در حال حاضر تنها شاهد عینی این حادثه محسوب می‌شود.

مقامات رسمی پیش‌تر هرگونه ارتباط این حادثه با اقدامات تروریستی یا امنیتی را رد کرده بودند و تأکید داشتند که آخرین بار این نظامیان در نزدیکی یک صخره ساحلی در مجاورت محل برگزاری رزمایش دیده شده‌اند. به گفته مسئولان، بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و تمرکز اصلی بر یافتن مفقودان است.

عملیات جست‌وجو با مشارکت گسترده نیروهای مراکشی و آمریکایی در حال انجام است. در این عملیات از بالگردها، پهپادها و هواپیماهای شناسایی استفاده می‌شود و تیم‌هایی از غواصان نظامی و نیروهای متخصص در صخره‌نوردی نیز به جست‌وجو در مناطق صعب‌العبور ساحلی مشغول‌اند. مقامات از به‌کارگیری «منابع انسانی و فنی گسترده» برای پیشبرد این عملیات خبر داده‌اند.

..........

پایان پیام