به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تبعات اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران دیگر تنها به نفت یا بازارهای مالی در جهان، محدود نمیشود، بلکه به سالنهای فرودگاه و ترازوهای بار دنیا نیز رسیده است. مسافر آمریکایی که پیشتر نگران تأخیر پرواز بود، اکنون باید برای چمدان خود نیز هزینه بیشتری بپردازد؛ زیرا افزایش بهای سوخت هواپیما در پی جنگ علیه ایران، شرکتهای هواپیمایی را به بالا بردن هزینه بار ثبتشده واداشته است.
بر اساس دادههایی که روزنامه نیویورکتایمز منتشر کرده، بیشتر شرکتهای بزرگ هواپیمایی از زمان تشدید جنگ علیه ایران، هزینه هر چمدان را حدود ۱۰ دلار افزایش دادهاند.
این روزنامه توضیح میدهد مدیران شرکتهای هواپیمایی این تصمیم را به افزایش هزینههای عملیاتی بهویژه رشد قیمت سوخت هواپیما، مرتبط میدانند؛ موضوعی که باعث شده دریافت هزینههای جانبی، راهی سریع برای جبران بخشی از مخارج باشد.
چمدان اول هم دیگر رایگان نیست
به نوشته نیویورکتایمز، چند شرکت بزرگ هواپیمایی آمریکا هزینه چمدان اول را به ۴۵ دلار افزایش دادهاند، در حالی که هزینه چمدان دوم در شرکتهایی مانند امریکن ایرلاینز، دلتا ایرلاینز، یونایتد ایرلاینز، ساوثوست ایرلاینز و آلاسکا ایرلاینز به ۵۵ دلار رسیده است.
شرکت جتبلو نیز برای چمدان اول در زمانهای کمتقاضا ۳۹ دلار و در فصلهای شلوغ ۴۹ دلار دریافت میکند. هزینه چمدان دوم نیز بسته به فصل، ۵۹ یا ۶۹ دلار است.
این روزنامه همچنین اشاره میکند برخی شرکتها مبلغی اضافه، معمولاً حدود ۵ دلار، دریافت میکنند اگر مسافر کمتر از ۲۴ ساعت مانده به پرواز، هزینه چمدان خود را پرداخت کند. به این ترتیب، برنامهریزی زودتر از تصمیمگیری در لحظات آخر مقرونبهصرفهتر است.
چگونه از پرداخت این هزینه فرار کنیم؟
با این حال، نیویورکتایمز مینویسد هنوز راههایی برای اجتناب از این هزینهها وجود دارد که مهمترین آنها سفر در کلاسهای بالاتر یا داشتن کارتهای اعتباری مرتبط با شرکتهای هواپیمایی و برنامههای وفاداری است.
برای مثال، کارت «چیس سافایر ریزرو» اعتبار سالانه سفر به ارزش ۳۰۰ دلار ارائه میدهد؛ در حالی که هزینه سالانه آن ۷۹۵ دلار است و میتوان از این اعتبار برای خرید بلیت یا پرداخت هزینه چمدان استفاده کرد.
همچنین کارت «امریکن اکسپرس پلاتینیوم» نیز سالانه ۲۰۰ دلار اعتبار سفر ارائه میدهد، در حالی که هزینه سالانه آن ۸۹۵ دلار است.
نیویورکتایمز در پایان اشاره میکند مسافرانی که زیاد سفر میکنند، ممکن است کارتهای اعتباری خود شرکتهای هواپیمایی را مقرونبهصرفهتر بدانند؛ زیرا این کارتها گاهی برای مسافر و همراهانش امکان حمل یک چمدان رایگان را فراهم میکنند.
