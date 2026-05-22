به نیابت از رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حج، سفری است که در آن انسان از خویشتن فاصله میگیرد و به حقیقتی بزرگتر نزدیک میشود؛ سفری که هر بار، حتی برای زائران باتجربه، معنایی تازه و احساسی متفاوت به همراه دارد. در این میان، روایت حج زمانی عمیقتر میشود که با تجربههای شخصی و شرایط خاص زمانه درهم بیامیزد.
«محمدمهدی شریعتمدار» در سلسله یادداشتهایی با نگاهی صمیمی و تأملبرانگیز از حضور دوباره خود در سرزمین وحی مینویسد؛ حضوری که اینبار، همزمان با فقدانی شخصی و تحولات پرالتهاب منطقه، رنگ و بویی دیگر یافته است. بخش دوازدهم این یادداشتها به شرح زیر است:
حجاج ایرانی آینه تمامنمای مردمِ در صحنه ایرانند. بهرغم همه سختیها وتلاش برای بهرهوری معنوی بیشتر از زمان حضور در سرزمین وحی و بلاد حرمین شریفین، حجاج ایرانی اما آرمانها و نقش تاریخی وتاریخساز خود را در رویارویی تمدنی کنونی از یاد نمیبرند.
حجاجی که امسال تشرف یافتهاند، از ۱۳۸۶ تا امروز، ۲۰ سال در انتظار ادای فریضه عمر بودهاند؛ در این سالها هفت هزار نفر دار فانی را پیش از آن که موفق به حج شوند، وداع گفتهاند؛ هنوز ۸۰۰ هزار نفر در نوبت قرار دارند؛ در سال گذشته با توجه به جنگ ظالمانه ۱۲ روزه، بسیاری از حجاج به مدت سه روز در راه سفر زمینی به ایران بودهاند وامسال نیز تا آخرین روزها سفر هوایی در هالهای از ابهام بود وهمه در انتظار سفر زمینی بودند؛ وقتی هم که سفر هوایی بهراه افتاد، بر خلاف همه سالها وانجام سفر از ۲۳ فرودگاه کشور، تنها از سه فرودگاه، با طی مسیری به اندازه دو برابر مسیر عادی به مدینه میرسند؛ از سهمیه ۸۶ هزار نفر، با توجه به مصوبه یکهزارم جمعیت هر کشور -که در صورتی که بهروزرسانی شود به ۹۵ هزار نفر باید برسد- تنها کمی کمتر از ۳۰ هزار نفر امسال به حج اعزام شدهاند وبیشتر از پنجاه هزار نفر در گرداب تحریمها ونتایج جنگ و... از انجام فریضه بازماندهاند وفشار مضاعف بر تعداد جاماندگان از حج وزمان تشرف آنان وارد میکنند. در کنار همه اینها، در سرزمین وحی، حجاج ما در پیچوخم مقررات ایجاد شده برای نظم حج، اما خستهکننده وسردرگمیآور، باید اعمال ومناسک وتضرع ودعا ومستحبات خود را بهجا آورند وتوش وتوانی معنوی برای دوران پساحج با خود به ارمغان برند که قطعا باید نگاه آنان با دوره پیشاحج متفاوت وموجد تغییری در ایمان وآرمان وسبک زندگی انسان باشد وتا پایان عمر، آثار آن در قلب وجان واندیشه وزندگی او ماندگار.
شاید گفته شود، نوبت طولانی ومقررات سخت میزبان، همگانی است وحجاج همه کشورها از آن رنج میبرند. برای مثال، در مالزی ۸ میلیون نفر ثبتنام کردهاند واعزام همه آنها ۱۵۰ سال طول میکشد. حتی در مصر که سالانه قرعهکشی میشود یا در عراق که بهگفته ریاست هیات حج وعمره آن کشور، با عبرت از تجربه ایران، تنها برای دو سال ثبتنام میکنند، تا مردم در نوبت نمانند، مشکل انتظار برای حج راه حل اساسی نیافته است. یکی از حجاج مصری میگفت، با پرداخت بیشتر، بدون قرعه میتوان به حج آمد واین در حالی است که هزینه حج مصر، بین پنج هزار واندی تا نههزار وپانصد دلار است وقهرا برای حج بدون قرعه باید بیش از ده هزار دلار هزینه پرداخت واین به معنای طبقاتی شدن حج است. در عراق هم حجاج همچنان باید سالها در انتظار ثبتنام واعزام باشند وفرق چندانی با ثبتنام پیشهنگام نمیکند وجز آنکه دولت از بار سنگین انتظار مردم رها شود، عدم ثبتنام نتیجه دیگری ندارد.
به اصل مطلب برگردیم. حالا تصور کنید، انسان وخرد ایرانی که از این همه تنگهها عبور میکند ودر تنگناهای توشهاندوزی معنوی گیر میکند، اگر در زمان حج، همچنان در اندیشه آرمانها ومسایل عادلانه جهان پیرامون خود، از حمایت از رهبری منتخب خبرگان امت تا میدانها وسکوهای پرتاب وتا تنگه همیشه ایرانمدار هرمز در خلیج همیشهفارس باشد، واقعا دست مریزادی به عمق تاریخ استقلالخواهی ایران وایرانی دارد.
این است که امروز جهان ما در برابر ایران ومردم آن که دلاورانه وبا ایمان واراده واندیشه وتدبیر وشجاعت هرچه تمامتر در برابر استکبار آمریکایی وجنایات صهیونی ایستاده وپایمردی کرده وهرگز بهرغم همه ناملایمات ودر راس آنها گرانیهای برساخته دشمنان جانی وزالوصفتان نابکار، خستگی به خود راه نمیدهند، ایستاده ادای احترام میکنند. ما که در عرصه بینالملل حضور وفعالیت داریم، از نخستین روزهای مقاومت تاریخی ایران در برابر جباران تاریخ، شاهد حمایت از ایران در افکار عمومی جهان ومنطقه بودهایم، اما در ایام حج، صحنههایی از حمایت وهمراهی ودعا برای مردم ایران دیدیم وشنیدیم که هر یک قابل تصویر در قالب یک اثر مستند یا درام است وافسوس که امکان بازتاب ان فراهم نیست.
از عالم پیرمرد بیش از هشتاد ساله افغانستانی که با دیدن دو ایرانی اشک شوق از چشم میفشاند وخوشحال از دیدن دو ایرانی است که به گفته او آرزوی او بوده، تا مرد اهل ترکیه که کیف پول خود را باز میکند وهزار واندی دلار موجودی خود را تقدیم میکند تا به کمک به آسیبدیدگان اختصاص یابد، تا عراقیهایی که در هر لحظه وهر مقامی هم دست دعا به آسمان وهم دست آمادگی برای مشارکت میدانی ومالی دراز کردهاند ومصرانه خواستار تشییع رهبر شهید در عتبات مقدس هستند وتا کنون بیش از یک میلیون وپانصد هزار نفر اعلام آمادگی برای شرکت در مراسم تشییع کردهاند، تا سه حاجی از نیجریه که به محض دیدن چند ایرانی مشت خود را بالا برده وایران را ابرقدرتی میخوانند ومیخواهند که جهان را تغییر دهد تا آن مدیر هتل حجاج مصری که به ما میگوید دلهای تمام مردم مصر با شماست وحتی بعضی از برادران یمنی که در صف انصارالله نیستند وچه بسا در صف مخالفین آنها وایران باشند، اما در برابر مقاومت ایرانیان سر تعظیم فرود میآورند، تا آیینهای دعای عراقیها، کشمیریها وافغانستانیها ودیگران در کاروانهای خود ولبخند ودستهای رو به آسمان همه مسلمانان در برخورد با حجاج ایرانی، قصهها میتوان گفت وکاش فرصت وامکان بهتصویر کشیدن همه آنها بود.
در جهان مدافع حق ومقاومت ومخالف استکبار، ایران اسلامی امروز سرآمد است. به تجربه شیرین حضور مردم در خیابان ودر میدان، فریادهای سرشار از معنویت حجاج ایران را در کنار کعبه ومسجد النبی وضریح گمنام ومراقد تاریک اما پرنور بقیع وفردا در مشاعر مقدسه وعرفات ومشعر ومنی باید افزود.
به گفته نغز حجت الاسلام والمسلمین نواب نماینده دانشمند ومردمی ولی فقیه در امور حج وزیارت، امروزه ما با پدیده "میقات، میدان وخیابان" روبرو هستیم.
متاسفانه اقدامات خالصانه وبیریای حجاج ایرانی در حمایت از ایران ومیدان وخیابان، در رسانهها انعکاس درخوری نیافته تا آوای بلند حقخواهی واستقلالطلبی مردم ما از کنار خانه توحید هم بهگوشها برسد.
وآخر دعوانا اینکه بگذار همه مردم ایران بدانند که نمایندگان آنان در سرزمین وحی ومدینه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، چه حماسهها در دفاع ودعا ونیایش برای امام شهید ورهبر جدید کردهاند. ختم صلوات، تلاوت قرآن بما یتیسر، طواف مستحب، همه به نیابت از امام شهید وبرای سلامت وتوفیق مجتبای دوران ما وانشاء الله عمره مستحب با احرام از مسجد تنعیم، پس از پایان اعمال حج، نشان صلابت انسان ایرانی ودرایت خرد ایرانی در دفاع از آرمانها، میهن، نظام وانقلاب است. پویش دعا واعمال مستحب، به نیابت از امام شهید وحمایت رهبر انقلاب ادامه دارد.
