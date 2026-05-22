به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دیگر تنها یک بحران ژئوپلیتیکی دور از زندگی روزمره آمریکایی‌ها نیست، بلکه به هزینه‌ای ملموس برای میلیون‌ها شهروند این کشور تبدیل شده است. هزینه‌ای که در قالب افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی، حمل‌ونقل و کاهش قدرت پس‌انداز خانوارها خود را نشان می‌دهد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که از زمان آغاز جنگ علیه ایران، افزایش قیمت انرژی و شتاب گرفتن تورم، فشار فزاینده‌ای بر زندگی روزمره مردم آمریکا وارد کرده است.

بر اساس تحلیلی که پژوهشگران دانشگاه براون انجام داده‌اند و نیویورک تایمز به آن استناد کرده است، هر خانواده متوسط آمریکایی از ابتدای جنگ علیه ایران تاکنون به طور میانگین ۱۹۰ دلار و ۴۷ سنت بیشتر برای خرید بنزین هزینه کرده است. رقمی که برای برخی خانوارها معادل هزینه یک ماه برق یا مخارج یک هفته خرید مواد غذایی برای یک زوج محسوب می‌شود.

جهش قیمت سوخت در آمریکا

طبق این گزارش، میانگین قیمت بنزین در آمریکا به ۴ دلار و ۵۵ سنت برای هر گالن رسیده است. در حالی که این رقم پیش از آغاز جنگ علیه ایران و در ماه ژانویه ۲ دلار و ۸۴ سنت بود.

قیمت بنزین در برخی ایالت‌های آمریکا حتی بیشتر افزایش یافته است. به طوری که هر گالن بنزین در ایالت ایلینوی ۴ دلار و ۹۹ سنت و در کالیفرنیا ۶ دلار و ۱۳ سنت قیمت دارد.

همزمان، قیمت گازوئیل که سوخت اصلی بخش بزرگی از صنایع و حمل‌ونقل کالا در آمریکا است، نیز افزایش یافته و فشار بیشتری بر هزینه‌های حمل‌ونقل، زنجیره تأمین و قیمت کالاهای مصرفی در این کشور، وارد کرده است.

نیویورک تایمز می‌نویسد که مجموع هزینه اضافی که آمریکایی‌ها از آغاز جنگ علیه تاکنون برای خرید بنزین و گازوئیل پرداخت کرده‌اند، به سطوحی عظیم رسیده است. موضوعی که بسیاری از خانواده‌های آمریکا را ناچار به تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی روزانه کرده است.

تغییر رفتار مصرف‌کنندگان

این روزنامه گزارش داده که بسیاری از آمریکایی‌ها برای کاهش هزینه‌ها به سمت پمپ‌بنزین‌های ارزان‌تر مانند «کاستکو» و «سمز کلاب» رفته‌اند.

بر اساس آمارها، مراجعه رانندگان به جایگاه‌های سوخت «سمز کلاب» در هفته پایانی آوریل، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، رانندگان آمریکایی در هر بار سوخت‌گیری، مقدار کمتری بنزین خریداری می‌کنند و به طور میانگین حدود یک گالن کمتر از گذشته در باک خودروهای خود می‌ریزند.

همزمان استفاده از حمل‌ونقل عمومی و دوچرخه‌های اشتراکی در آمریکا نیز پس از جنگ علیه ایران افزایش یافته است. به‌گونه‌ای که تعداد سفرهای اتوبوسی در آمریکا در ماه مارس حدود ۴۵ میلیون سفر بیشتر از دوره پیش از جنگ علیه ایران، ثبت شده است.

کاهش هزینه‌های ضروری خانوارها

گزارش نیویورک تایمز نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی جدید در آمریکا اعلام کرده‌اند برای جبران افزایش هزینه‌ها، مخارج خود در بخش مواد غذایی و خدمات درمانی را کاهش داده‌اند.

همچنین میزان پس‌انداز در میان بسیاری از خانواده‌های آمریکایی کاهش یافته و فشار هزینه‌های زندگی بیش از گذشته احساس می‌شود.

فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد

به نوشته این روزنامه، خانوارهای پردرآمد آمریکایی به طور متوسط تنها ۲.۷ درصد درآمد خود را صرف سوخت می‌کنند، اما این سهم در میان خانوارهای کم‌درآمد به ۴.۲ درصد می‌رسد.

به همین دلیل، افزایش قیمت انرژی و سوخت در آمریکا بیش از همه بر اقشار ضعیف و کم‌درآمد این کشور، تأثیر می‌گذارد و فشار اقتصادی سنگین‌تری بر آنان تحمیل می‌کند.

مقایسه با بحران انرژی سال ۲۰۲۲

این گزارش وضعیت کنونی را با شوک انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ مقایسه کرده است، زمانی که میانگین قیمت بنزین در آمریکا به ۵ دلار و ۲ سنت برای هر گالن رسید.

با این حال، نیویورک تایمز تأکید می‌کند که بحران فعلی در شرایطی رخ داده که اقتصاد آمریکا پیش از این نیز تحت تأثیر عواملی مانند شرایط آب‌وهوایی شدید، تعرفه‌های گمرکی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل قرار داشته است. موضوعی که روند انتقال تورم در آمریکا به قیمت مواد غذایی و کالاهای روزمره در این کشور را سرعت بخشیده است.

افزایش قیمت مواد غذایی

در همین راستا، قیمت گوجه‌فرنگی در آمریکا در ماه گذشته حدود ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

همچنین نرخ تورم در آمریکا سریع‌ترین رشد خود در نزدیک به سه سال اخیر را تجربه کرده و بنزین یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت‌ها در این دوره بوده است.

