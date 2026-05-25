به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه افغانستان امروز در پیامی به مناسبت عید سعید قربان، ضمن تبریک این عید بزرگ به مسلمانان جهان، بیانیه‌ای صادر کرد.

نابودی استکبار و صهیونیسم؛ ضروری‌ترین دعای عید قربان

در این بیانیه آمده است: از آنجا که شدیدترین مظالم و جنایات از سوی طاغوتیان جهان و صهیونیسم اشغالگر بر مسلمانان وارد می‌شود، انتظار می‌رود که جزء ضروری‌ترین و مهم‌ترین دعای ما، نابودی استکبار و صهیونیسم جلاد باشد و همچنین پیروزی مسلمانانی که در برابر این دو جنایتکار قرن مبارزه می‌کنند.

دعوت از افراد متمول برای کمک به نیازمندان و مهاجران

در این بیانیه همچنین از افراد متمول در افغانستان خواسته شده است به مناسبت عید قربان به نیازمندان، به‌ویژه مهاجرین افغان که از کشورهای مختلف بازگشته‌اند، کمک مالی کنند.

شورای علمای شیعه افغانستان از شیعیان این کشور خواسته است مناسک ویژه عید قربان را مطابق اصول مذهبی خود و فتوای مراجع تقلید انجام دهند و به اعتقادات سایر مسلمانان نیز احترام قائل باشند.

ملاهبت الله آخند زاده، رهبر طالبان افغانستان، نیز در پیام عیدی خود از همه حجاج افغانستان و جهان خواسته است برای پیروزی برادران مسلمان خود در جهان اسلام دعا کنند تا آنان بر دشمنان اسلام و مسلمانان غالب شوند و سعادت و سربلندی دنیوی و اخروی را نصیب‌شان کند.

