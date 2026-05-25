به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علمای بحرین در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت گسترده علمای شیعه در این کشور، اعلام کردند: کلمه حق در بحرین امروز با غل و زنجیر بسته شده است، زیرا چهل و یک نفر از علمای برجسته و وفادار به رسالت، که عمر خود را در سیراب کردن روح مؤمنان با چشمه معرفت و هدایت گذرانده‌اند، پشت میله‌های زندان قرار دارند.

این بیانیه افزود: این بازداشت‌ها تنها گواهی آشکار بر ورشکستگی دستگاه حاکمه و ناتوانی آن در مقابله با استدلال و مجادله با کلام از طریق کلام است؛ چرا که در برابر بنای عقل و ایمان، جز به غل و زنجیر و زندان پناه نبرده و منطق حق، سلاحش را از دستان دستگاه حاکمه انداخته است.

علمای بحرین در بیانیه خود تأکید کردند که این بازداشت‌های ظالمانه، هر چقدر هم که با قساوت همراه باشد، جز تعمیق بیداری اسلامی در سینه‌های فرزندان این جامعه آگاه و نیز شعله‌ور کردن درک جایگاه اسلام و عظمت آن، و آشکار ساختن وحشت و ترسی که در دل دشمنانش در برابر اقتدار حق نهفته است، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

زندانی شدن جسم علما؛ دوچندان شدن تأثیر آنان

این بیانیه در ادامه عنوان داشت: در کارنامه امت اسلامی که در طول زمان، عبرت‌های استوار و ماندگاری وجود دارد که زمان آن‌ها را محو نمی‌کند؛ این کارنامه به زبان حال می‌گوید: زمانی که جسم علما زندانی می‌شود، دایره تأثیرشان دوچندان و وسیع‌تر می‌شود، و هنگامی که دستانشان بسته می‌شود، قلب‌ها از بار ترس آزاد گشته و اراده‌ها بر روی آتش ابتلا آماده‌تر می‌شوند.

درس جاودانه کربلا؛ حق با خاموش کردن صداها نمی‌میرد

در ادامه این بیانیه آمده است که آنچه دستگاه حاکمه با ماشین سرکوب و ابزارهای ارعاب خود فراهم می‌آورد، سودی نخواهد داشت؛ زیرا امتی که اسلام آن را شکل داده و ساخته است، تحت نظر خداوند ساخته شده و از درس جاودانه کربلا، یقینی تزلزل‌ناپذیر آموخته است: اینکه حق با پنهان کردن حق‌مداران و خاموش کردن صداهایشان نمی‌میرد و دست ظالم هر چقدر هم که بر بدن‌ها دراز شود، به وجدان‌ها نخواهد رسید و اراده‌ها را تسخیر نخواهد کرد.

این بیانیه اشاره کرد که آنچه از کینه‌توزی ریشه‌دار، خشم فروخورده، و شراره‌های برافروخته در چشمان دستگاه حاکمه نسبت به علمای دین که از حریم اسلام و مذهب اهل بیت (علیهم السلام) دفاع می‌کنند، فاش می‌شود، با وجود شدت و خطر عظیمش، در حقیقت بازتابی آشکار از آنچه عمیق‌تر و شدیدتر در اعماق وجودشان شعله‌ور است، می‌باشد: دشمنی ذاتی با اسلام و تعالیم پاکش، و نفرتی پنهان از موضع اصولی و ثابت اسلام در رکاب عدالت، و رویارویی دائمی اسلام با ستم و ستمگران است.

علمای بحرین تأکید کردند که علمای جلیل‌القدر به یقین می‌دانند که زندانشان منبری خواهد شد که صدایش اوج می‌گیرد، و تأثیرش به جایی می‌رسد که هیچ بیان مکتوب یا خطبه‌ای بدان نرسیده است؛ چه بسیار زندان‌های ظلم، مردان اهل اندیشه و اصلاح را پرورده است که منابر آزادی از پرورششان عاجز بوده‌اند.

سرنوشت سیاه در انتظار دستگاه حاکمه

بیانیه در پایان عنوان داشت: دستگاه حاکمه در بحرین، با آنچه از خطاهای انباشته و حماقت‌های پی‌درپی‌اش بر روی هم گذاشته است، با گام‌های شتابان به سوی سرنوشت سیاهی که با دستان خود برای خویش می‌بافد، در حرکت است.

در ادامه سرکوب شیعیان، دادستانی آل خلیفه اعلام کرد دادگاه عالی کیفری این کشور ۹ شهروند دیگر را به حبس ابد محکوم کرده است.

