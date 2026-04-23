کارشناس مسائل ترکیه: افکار عمومی کشور ترکیه در جنگ رمضان، حامی ایران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی «ترکیه و جنگ رمضان» عصر دیروز چهارشنبه (۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) به همت خبرگزاری ابنا و اندیشکده زاویه در سالن جلسات این خبرگزاری برگزار شد.

در این نشست، دکتر اسماعیل بندی‌دریا کارشناس مسائل ترکیه به صورت مجازی به ارائه در خصوص بررسی مواضع رسمی و غیررسمی ترکیه در جنگ رمضان پرداخت.

بندی دریا با اشاره به پیوستگی منافع ترکیه با غرب اظهار کرد: ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا، قراردادهای گوناگونی را امضا کرده است که این قراردادها در ابعاد مختلف می باشد. اجرای پروژه های ترکیه در زمینه مرزها و اجرای دیوار مرزی با ایران نیازمند منابع مالی است که این کشور این منابع را از وام ها دریافت می کند. همچنین شاهد فشار سازمان های یهودی بر ترکیه هستیم و شخصیت های وابسته به صهیونیسم بین المللی به ترکیه تردد دارند.

کارشناس مسائل ترکیه ادامه داد: خیلی از صهیونیست ها در طول جنگ رمضان از اسرائیل، فرار کردند و به قبرس رفتند. قبرس برای ترکیه مهم است و حضور تعداد زیادی از صهیونیست ها در قبرس برای ترکیه نگران کننده است. حضور این صهیونیست ها در قبرس و اینکه می خواهند چه کار کنند و آیا در آنجا به صورت نهایی مستقر می شوند، نگرانی هایی برای ترکیه به دنبال دارد. همچنین حمله موشکی به ترکیه که ادعا می شد از ایران است، یازده سپتامبری از غرب برای ترکیه بود تا در روابط ایران و ترکیه، تشنج به وجود آورد.

وی، مردم ترکیه را حامی ایران دانست و تصریح کرد: مردم ترکیه مسلمان هستند و به دین تقید دارند. جنگ علیه ایران روی آنها تاثیر می گذارد. مردم ترکیه، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را جنگ پیروان شیطان علیه پیروان انسان کامل می بینند. مسئله اول رسانه های ترکیه اکنون جنگ علیه ایران شده است. به جز برخی رسانه های وابسته به آمریکا بقیه رسانه های ترکیه خوشحال هستند که اسطوره آمریکا به دست یک ملت مسلمان شکست خورده است، آن هم در زمانی که تصور می شد که آمریکا، شکست ناپذیر است. برخی رسانه ها تصور می کردند که کار ایران دو روز تمام می شود و مقاومت ایران، رسانه های ترکیه را متعجب کرد.

بندی دریا با اشاره به توجه رسانه ها در ترکیه به جنگ علیه ایران اظهار کرد: حتی رسانه های وابسته به آمریکا در ترکیه نمی توانند ایران را نادیده بگیرند، چون مردم ترکیه به این مسئله واکنش نشان می دهند. رسانه ای مثل سی ان ان ترکیه حداقل ۳۰ درصد از زمان برنامه های خود را به ایران اختصاص دادند. ۹۰ درصد از کاربران ترکیه ای در شبکه های اجتماعی به نفع ایران موضع می گیرند و دفاع مردم ترکیه از ایران، چشمگیر است، گرچه که بالاخره ترکیه در محور ناتو و اتحادیه اروپا است.

وی خاطرنشان کرد: اندیشکده های جدی ترکیه وابسته به اتحادیه اروپا و غرب هستند و تامین مالی آنها از آنجا صورت می گیرد. این اندیشکده ها در طول جنگ رمضان، مواضع ضد ایرانی در تحلیل های خودشان داشتند و تاکید می کردند که ایران رقیب ترکیه است، لذا ایران نباید پیروز شود. در شبکه های اجتماعی ترکیه هم از یک سوی شاهد جریان سازی های به نفع ایران در طول جنگ رمضان بودیم، از سوی دیگر هم برخی تلاش کردند تا مواضع ضد ایرانی را در این شبکه های اجتماعی، جریان سازی کنند. در پایان باید تاکید کنم که اگر روی مشترکات کار کنیم، دشمن در جنگ ادراکی و دشمن سازی عقب می‌نشیند.

