به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر زخمی شدن شماری از افسران و سربازان این رژیم در جنوب لبنان طی ساعات گذشته، گزارشهایی در رسانههای اسرائیلی منتشر شد که از تغییر سیاست سانسور و پنهانکاری نهاد نظامی اسرائیل خبر میداد؛ تغییری که پس از موجی از انتقادهای داخلی درباره مخفی کردن اطلاعات مربوط به تحولات میدانی در مقابله با حزبالله رخ داده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، ارتش اسرائیل اعلام کرد طی ۴۸ ساعت گذشته، ۴۵ نفر از افسران و سربازانش در جنوب لبنان زخمی شدهاند. با این آمار، شمار مجروحان اسرائیلی از زمان ازسرگیری تجاوز به لبنان به ۷۳۵ افسر و سرباز رسیده است که از این میان، ۴۴ نفر جراحات شدید و ۱۰۰ نفر جراحات متوسط داشتهاند.
همچنین ارتش اسرائیل ادعا کرد دستکم ۷ مورد نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله ثبت کرده و مدعی شد که اسرائیل تاکنون به این نقضها پاسخ نداده است.
اما همین ارتش در تناقضی آشکار، همزمان از ترور یکی از نیروهای حزبالله در حمله هوایی روز چهارشنبه به موضعی در منطقه سجد در جنوب لبنان خبر داد؛ تلاشی برای القای این تصویر که ارتش اسرائیل همچنان کنترل اوضاع را در دست دارد.
چرا اسرائیل اکنون اعتراف کرد؟
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند ارتش این رژیم شروع به بهروزرسانی اطلاعات درباره عملیاتهایی کرده که حزبالله علیه نیروهایش در جنوب لبنان انجام میدهد؛ آن هم پس از آنکه به پنهان کردن حجم حملات و خسارات ناشی از آن متهم شد.
این تغییر رویکرد پس از آن رخ داد که رادیو ارتش اسرائیل فاش کرد تلآویو سرانجام به حادثه پرتاب یک پهپاد از سوی حزبالله به سمت نیروهای متجاوز در شهرک القنطره در جنوب لبنان در روز چهارشنبه اعتراف کرده است.
همین عملیات را حزبالله پیشتر در بیانیه رسمی خود اعلام کرده بود؛ در کنار عملیاتهای دیگری که علیه نیروها و خودروهای نظامی اشغالگران در جنوب لبنان انجام داده بود.
«دورون کادوش» خبرنگار رادیو ارتش اسرائیل، گفت ارتش عمداً برخی عملیاتهای حزبالله را اعلام نمیکند. او به حادثه روز چهارشنبه اشاره کرد که در آن حزبالله یک پهپاد را به سمت نیروهای اسرائیلی در روستای القنطره در فاصله حدود ۷ کیلومتری مرز، فرستاد؛ حملهای که تلفاتی در پی نداشت.
کادوش افزود که حزبالله نخستین طرفی بود که این حادثه را در بیانیه رسمی اعلام کرد و ارتش اسرائیل تنها زمانی آن را تأیید کرد که درباره آن مورد سؤال قرار گرفت. به گفته او، ارتش اسرائیل هیچ ضرورتی برای اطلاعرسانی به افکار عمومی درباره این حادثه ندیده بود.
این تحولات نشاندهنده میزان سردرگمی است که حزبالله بر نهاد نظامی اسرائیل تحمیل کرده و همچنین شکاف فزاینده میان روایت رسمی تلآویو و آنچه در رسانههای اسرائیلی مطرح میشود را آشکار میسازد.
تلههای حزبالله
در سوی دیگر، حزبالله روز پنجشنبه اعلام کرد که مجموعهای از عملیاتها را علیه نیروهای اشغالگر اسرائیلی که در جنوب لبنان پیشروی کردهاند، انجام داده است؛ عملیاتی که شامل حمله به تجمع نظامیان و سرنگونی یک پهپاد شناسایی اسرائیلی میشود.
حزبالله در بیانیههای جداگانه اعلام کرد که نیروهایش در روز پنجشنبه در دو حمله جداگانه، تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی در شهرک الطیبه را با سلاح مناسب و پهپاد انتحاری، هدف قرار دادهاند.
همچنین این جنبش اعلام کرد که یک پهپاد شناسایی متعلق به ارتش اسرائیل را در شهرک مجدل زون سرنگون کرده است.
این اقدامات پس از آن صورت گرفت که حزبالله پیشتر نیز از اجرای چند عملیات علیه نظامیان و خودروهای اشغالگران در شهرکهای مختلف جنوب لبنان از جمله البیاضه، القنطره و المنصوری خبر داده بود.
حزبالله در بیانیهای اعلام کرد این حملات در پاسخ به نقض آتشبس از سوی دشمن اسرائیلی، تجاوز به غیرنظامیان و تخریب خانهها و روستاهای آنان در جنوب لبنان، و بر اساس حق مقاومت در برابر اشغالگری و بیرون راندن آن، انجام شده است.
پرسشها در داخل اسرائیل درباره حملات
در داخل اسرائیل این برداشت وجود دارد که تلآویو از پاسخ شدید به حملات حزبالله در جنوب لبنان خودداری میکند؛ مسئلهای که در رسانههای اسرائیلی پرسشهایی درباره دلایل این خویشتنداری ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل، حزبالله در روز استقلال اسرائیل (سالروز نکبت فلسطینیان) که مطابق تقویم عبری روز چهارشنبه بود، مجموعهای از حملات از جمله شلیک موشک و پهپاد به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را انجام داده است.
در مقابل، ارتش اسرائیل ادعا کرد در دو حادثه جداگانه، چهار فرد مسلح را پس از آنکه به نیروهایش در جنوب لبنان نزدیک شده بودند، هدف قرار داده است.
شبکه ۱۲ عبری افزود اسرائیل از تشدید پاسخ خود به این نقضها خودداری میکند؛ زیرا واشنگتن مستقیماً خواسته است اقدامی انجام نشود که به مذاکرات احتمالی میان آمریکا و ایران در روزهای آینده آسیب بزند.
به نظر میرسد این درخواست آمریکا، فضای بسیار محدودی برای دولت بنیامین نتانیاهو در مواجهه با تشدید تنش از سوی حزبالله در جنوب لبنان باقی گذاشته است؛ مسئلهای که برخی صداها در نهاد نظامی اسرائیل از آن انتقاد کرده و خواستار واکنشی نامتناسب علیه حزبالله شدهاند.
«آوی اشکنازی» خبرنگار نظامی روزنامه معاریو، نیز فاش کرد که ارتش اسرائیل در انتظار تصمیم سطح سیاسی درباره نحوه برخورد با پرونده لبنان است. او گفت که فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل، تلاش میکند در این مرحله به سمت تشدید تنش کشیده نشود.
وی این حال، افزود که ارتش اسرائیل طرح عملیاتی برای سناریوهای مختلف از پیش آماده کرده و منتظر تصمیم سیاسی برای اعلام این است که حزبالله آتشبس را نقض کرده تا بتواند سیاست فعلی را تغییر دهد.
