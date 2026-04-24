به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ از شب گذشته خبری مبنی بر استعفای قالیباف از ریاست هیات مذاکره کننده ایرانی دست به دست می‌شود که همان زمان توسط رسانه‌ها به نقل از مسئولان حوزه رسانه‌ای مجلس تکذیب شد اما از ساعاتی پیش انتشار این خبر مجددا آغاز شده و حتی جانشینان احتمالی قالیباف هم مشخص شده‌اند.

رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس ضمن تکذیب ادعاهای مطروحه گفت که قالیباف از جایی استعفا نداده‌ است و البته دور جدیدی از مذاکرات تعیین نشده که او یا شخص دیگری رئیس هیات ایرانی باشند.

شمسایی افزود که شایعات منتشر شده تنها قصد تشویش اذهان عمومی را دارد و قالیباف با جدیت مشغول فعالیت‌های خود است.

