به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به وحدت بین قوای سه گانه، نیروهای مسلح و مردم، همگان را به هوشیاری در برابر عملیات روانی و جنگ تبلیغاتی دشمن به منظور تردید افکنی و آسیب رساندن به وحدت، دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، متن پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به یاوه گویی‌های رئیس جمهور متوهم آمریکا که به منظور اختلاف افکنی در میان مسئولین کشور، عده‌ای را تندرو و عده‌ای را میانه‌رو توصیف کرده بود، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بارزترین توصیف برای این روزهای ایران اسلامی، اتحاد و انسجام ملی است. این وحدت در تمام ارکان نظام اسلامی حول محور فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) برقرار و نمایان است؛ به شکرانه این یکپارچگی، جبهه سپاس بر آستان الهی می‌ساییم.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، وحدت بین قوای سه گانه، نیروهای مسلح و مردم را تبریک می‌گوید و همگان را به هوشیاری در برابر عملیات روانی و جنگ تبلیغاتی دشمن به منظور تردید افکنی و آسیب رساندن به وحدت؛ عنصر حیاتی اقتدار، دعوت می‌کند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

