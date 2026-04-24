اقتصاددان آمریکایی: جنگ با ایران باعث کمبود پلاستیک و آلومینیوم در جهان خواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استیون براون، اقتصاددان کپیتال اکونومیکس در آمریکا گفت: جنگ با ایران به‌طور خاص ذخایر جهانی پلاستیک و آلومینیوم را تهدید می‌کند.

وی تاکید کرد: حدود ۲۵٪ از پلی‌پروپیلن و ۲۰٪ از پلی‌اتیلن جهان که ۲ مورد از پرکاربردترین پلاستیک‌ها هستند از غرب آسیا صادر می‌شود.

براون گفت: ۳ ماه طول می‌کشد تا کمبود پلاستیک در سراسر جهان گسترش یابد.

وی عنوان کرد: همچنین ۴ ماه طول خواهد کشید تا خودروسازان به دلیل کمبود آلومینیوم مجبور به کاهش تولید شوند.

