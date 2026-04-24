اطلاعات تکمیلی از کشتی توقیف شده توسط سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بررسی آخرین اطلاعات نشان میدهد که کشتی EPAMINONDAS که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شده، یک شناور کانتینری است که در مسیر بندر موندرا (هند) قرار داشته است.
این کشتی در حال حاضر با پرچم لیبریا تردد میکند. آخرین موقعیت مکانی آن مربوط به دو روز پیش و در نزدیکی جزیره لارک، شرق تنگه هرمز، ثبت شده است.
بر اساس اطلاعات ثبت شده، این کشتی در بازهٔ زمانی اکتبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۶، سیوشش بار در یازده بندر مختلف آمریکا توقف کرده و حدود ۲۹۹ هزار تن کالا تخلیه کرده است.
