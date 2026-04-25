العفاسی؛ نوکری قاری قرآن کریم برای رژیم صهیونیستی!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مشاری راشد العفاسی، قاری شناخته‌شده کویتی که سال‌ها با صدای خود در محافل قرآنی کشورهای عربی به شهرت رسیده بود، این بار با سرودی جنجالی چهره دیگر خود را به نمایش گذاشته است. او در اوج حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، سرودی با مضمون «تبت یدین ایران واللی مع ایران» یعنی بریده باد دست ایرانیان ساخت و منتشر کرد. این اقدام نه تنها ناقض آشکار اخلاق قرآنی و سیره نبوی، بلکه ضربه‌ای به وحدت اسلامی و خدمتی ننگین به دشمنان است، ارزیابی می‌شود.

العفاسی که روزگاری با تلاوت خود جمعی از مشتاقان کلام وحی را در کشورهای عربی مجذوب می‌کرد، این بار با نغمه‌ای دیگر ظاهر شده است. سرود او که برگرفته از لحن و الفاظ سوره مسد است، در واقع تحریف معنایی کلام الهی برای اهداف سیاسی در راستای خدمت به جبهه کفر محسوب می‌شود. العفاسی پیش‌تر نیز سابقه حمایت از گروه‌های تکفیری مانند داعش در جنگ سوریه را داشته و چندی پیش توئیت دونالد ترامپ با مضمون "به زودی درهای جهنم به روی ایران گشوده می‌شود" را بازنشر کرده بود. این اقدامات موجب حذف تلاوت‌هایش از چندین پایگاه قرآنی و خشم گسترده مسلمانان شد، اما گویا او از مسیر انحرافی خود بازنگشته است.

در شبکه اجتماعی ایکس، موج سنگینی از انتقادات از سوی مسلمانان کشورهای اسلامی شکل گرفته است. کاربری او را "دروغگو" و "صهیونیست" خواند و نوشت: «نام قاری قرآن بر تو ننگ است». کاربر دیگری تصریح کرد: «بسیاری از دعاة و منشدانی که از عصر طلایی بیداری اسلامی بهره بردند، در بوته حوادث ثابت کردند که شایستگی آن محبوبیت را نداشتند. العفاسی وقتی کفر گفت، همه چیز را از دست داد. اگر سکوت کرده بود، برایش بهتر بود». کاربر دیگری با اشاره به تناقض‌گویی العفاسی نوشت: «قرآن می‌گوید "وَلا تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا"؛ این توطئه برای تفرقه امت است».

به باور بسیاری، العفاسی مصداق بارز حدیث نبوی است: «رُبَّ قاری القرآن والقرآنُ یَلعنه»؛ بسا کسی که قرآن می‌خواند، اما قرآن او را لعنت می‌کند.

العفاسی در توجیه اقدام خود ادعا کرده است: «قضیه با ایران اختلاف دینی صرف نیست، بلکه ایران کشوری معتدی است که به مقدسات مسلمانان در مکه و مدینه تعرض کرده است». این ادعا واهی و دروغین است. دفاع ایران مقابله با پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای عربی بوده است که در خدمت تجاوز به ایران قرار داشتند. العفاسی با این دروغ‌پردازی جز افشای جهل و تعصب خود کاری نکرده است.

به نظر می‌رسد العفاسی نماینده جریان وهابیت سلفی تکفیری است که در سال‌های اخیر با پوششی از ظاهرگرایی دینی در خدمت سیاست‌های استعماری و علیه جهان اسلام به کار گرفته شده است. او همچون سایر وهابیان در خدمت ترویج اسلام آمریکایی‌اند.

نکته قابل تأمل اینکه او در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان سکوت معناداری دارد. مگر نه این است که صهیونیست‌ها روزانه زنان و کودکان فلسطینی را به خاک و خون می‌کشند؟ پس چرا العفاسی سرود "ثبت یدا اسرائیل" نمی‌خواند؟ پاسخ روشن است: او و جریان متبوعش در محور آمریکایی-صهیونیستی تعریف می‌شوند، نه در جبهه مقاومت و دفاع از قدس شریف.

العفاسی یک قاری ساده نیست؛ او چهره‌ای است که در دانشگاه اسلامی مدینه پرورش یافته و به عنوان امام مسجد کبیر کویت عملاً قاری رسمی نظام حاکم و نماد اسلام وهابی همسو با پادشاهی‌های خلیج فارس است. در واقع، حنجره العفاسی بوق تبلیغاتی دربار کویت و هماهنگ با استراتژی ضد ایرانی و ضد اخوانی محور سازش در منطقه است. همین مواضع باعث شد وقتی العفاسی از تحریف قرآن برای نفرین ایران استفاده می‌کند، وظیفه جبهه فرهنگی مقاومت پاسخ کوبنده با زبان خود قرآن است. تعبیر قرآنی «فَقطِعَ دَائِرُ القَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا» (انعام/۴۵) دقیقاً وعده الهی برای نابودی کامل ریشه ظالمان است. پاسخ پیروان راستین قرآن مقابله با ابولهب سیرتان معاصر جبهه کفر است که مصداق آن آمریکا و اسرائیل و حامیان مزدور منطقه اوست: «تَبت یدَا إسرائیل وَامریکَا وَالَّذِینَ مَعَهُمْ». بریده باد دستان اسرائیل و آمریکا و کسانی که با آن‌ها هستند. سرنوشت العفاسی همچون همفکران دیوسیرت او خواهد بود. همگان سرنوشت نگون‌بختان تکفیری را دیدند که با سلاح و تیغ به جان مسلمانان تاخته بودند و او که با دم و صدای در خدمت کفرش روان مسلمانان را پریشان ساخته، نیز نگون‌بختی‌اش را خواهد دید.

این ویدیوی انتشاری توسط وی، موج شدید اعتراض علیه او را تشدید کرد.

