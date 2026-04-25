درخواست سفیر طالبان از سازمان ملل برای جلوگیری از بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ سردار احمد شکیب، سفیر حکومت سرپرست افغانستان در پاکستان، در دیدار با رئیس جدید کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نسبت به وضعیت مهاجران افغان در حال بازگشت از پاکستان ابراز نگرانی کرد و خواستار اقدام فوری برای بهبود شرایط آنان شد.
وی در این دیدار با اشاره به چالشهای موجود در مبادی خروجی پاکستان، اعلام کرد که مهاجران افغان با مشکلات متعددی از جمله کمبود آب بهداشتی، نبود خدمات درمانی کافی، ازدحام جمعیت و انتظارهای طولانی در شرایط آبوهوایی گرم مواجه هستند.
شکیب همچنین با انتقاد از روند رسیدگی به امور مهاجران، تأکید کرد که شرایط موجود موجب افزایش فشار و نارضایتی در میان بازگشتکنندگان شده و نیازمند مداخله جدی نهادهای بینالمللی است.
سفیر طالبان در ادامه از «مانوئل سانچز»، مقام مسئول در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، خواست با افزایش ظرفیت خدماترسانی، توسعه امکانات و همچنین افزایش ساعات کاری مراکز ثبتنام، از بروز ازدحام و مشکلات بیشتر جلوگیری شود.
وی همچنین بر ضرورت نظارت بر رفتار مأموران پاکستانی تأکید کرد و خواستار آن شد که سازمان ملل اقدامات لازم را برای جلوگیری از هرگونه اذیت و آزار مهاجران افغان در این روند انجام دهد.
این درخواست در حالی مطرح میشود که روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان در ماههای اخیر شدت گرفته و گزارشهایی از دشواری شرایط در گذرگاههای مرزی منتشر شده است.
................
پایان پیام/
نظر شما