به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با انتقاد شدید از سیاستهای خارجی ایالات متحده، این کشور را به استفاده از «هر وسیلهای» برای تأمین منافع خود در جهان متهم کرد و نسبت به پیامدهای بلندمدت این رویکرد هشدار داد.
این مقام ارشد روس در گفتوگویی با شبکه تلویزیونی عمومی روسیه (OTR) اظهار داشت که واشنگتن عملاً بر این اصل عمل میکند که «هیچکس حق ندارد به آن دستور دهد» و تمامی اقدامات خود را صرفاً در راستای منافع خود تعریف میکند. وی افزود که آمریکا در این مسیر، از ابزارهای افراطی نیز ابایی ندارد.
لاوروف تصریح کرد که ایالات متحده برای تأمین منافعش، حتی به «کودتا، ربایش و ترور رهبران کشورها» متوسل میشود؛ بهویژه در کشورهایی که دارای منابع طبیعی مورد نیاز آمریکا هستند. این مقام روس تأکید کرد که چنین رویکردی، بیثباتی گستردهای در سطح بینالمللی ایجاد کرده است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، هشدار داد که پیامدهای این سیاستها «بسیار جدی» بوده و تأثیرات آن در بلندمدت بر نظام جهانی آشکار خواهد شد. لاوروف این روند را عامل تشدید بحرانها و ناامنیها در مناطق مختلف جهان دانست.
وزیر خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات بازار انرژی اروپا اشاره کرد و گفت که آمریکا از کاهش نقش روسیه در بازار انرژی این قاره بهرهبرداری کرده است.
لاوروف همچنین اتحادیه اروپا را به احیای سیاستهای «دوران استعمار» متهم کرد و گفت که بروکسل با فشار بر کشورهای عضو مانند مجارستان (مجارستان، کشوری در اروپای مرکزی) و اسلواکی (اسلواکی، کشوری در اروپای مرکزی)، آنها را وادار به تبعیت از سیاستهای خود میکند.
وی تأکید کرد که اتحادیه اروپا عملاً در حال تحمیل نوعی «همسویی اجباری سیاسی» به اعضای خود است و این روند، نشانهای از سرکوب اختلافنظرها و حرکت بهسوی تمرکزگرایی در تصمیمگیریهای کلان، بهویژه در حوزه سیاست خارجی و انرژی است.
