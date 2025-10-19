تظاهرات حامیان غزه در وین پایتخت اتریش

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ صدها تن از مردم اتریش در اعتراض به حمایت دولت این کشور از اسرائیل، شامگاه شنبه در شهر وین پایتخت اتریش تجمع کردند.
این تجمع با شعار «برای صلح، بیطرفی و اتریش مستقل» و به دعوت بیش از ۵۰ سازمان جامعه مدنی برگزار شد.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای فلسطین و اتریش، شعارهایی مانند «آزادی و صلح» و «فلسطین آزاد از رود تا دریا» سر دادند. آنان دولت اتریش را به نقض اصل بیطرفی و ارسال سلاح به کشورهای درگیر در جنگ، از جمله اسرائیل متهم کردند.
لوبوس بلاها نماینده پارلمان اروپا از اسلواکی، در سخنرانی خود در این تجمع، سیاستهای اتحادیه اروپا را به دلیل «دوگانگی در برخورد با بحرانهای اوکراین و غزه» مورد انتقاد قرار داد.
او گفت: «ما علیه روسیه تحریم وضع میکنیم، اما چشم خود را بر نسلکشی در غزه میبندیم. این جنایت واقعی و جنایت جنگی است».
بلاها همچنین بنیامین نتانیاهو که تحت تعقیب دادگاه کیفری بینالمللی است را «مجرم جنگ» و «هیولای جنگ» خواند و تأکید کرد که اتحادیه اروپا و ایالات متحده در این نسلکشی شریک هستند.
گفتنی است از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ تا دو سال پس از آن، اسرائیل با حمایت آمریکا در غزه مرتکب نسلکشی شد که منجر به کشته شدن ۶۸٬۱۱۶ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۷۰٬۲۰۰ نفر شده است و بیشتر قربانیان کودکان و زنان بودهاند. همچنین، قحطی ناشی از جنگ جان ۴۶۳ فلسطینی از جمله ۱۵۷ کودک را گرفته است.
