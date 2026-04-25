به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ در ادامه گزارش‌ها درباره ارتباط طالبان با گروه‌های جهادی، این‌بار سارا آدامز، مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، احسان‌الله بریال، استاندار اداره طالبان در استان کاپیسا افغانستان را به دست داشتن در کشتار شهروندان آمریکایی و داشتن ارتباط نزدیک با القاعده متهم کرده است.

این اتهام‌ها پس از انتشار گزارش‌هایی درباره حمله بر بریال در شهرستان تگاب افغانستان مطرح شده؛ رویدادی که طالبان تاکنون جزئیات روشنی از آن ارائه نکرده‌اند. در واکنش، بریال با انتشار ویدیویی اعلام کرده که در سلامت کامل در دفتر کار خود حضور دارد.

در همین حال، رسانه‌های تخصصی نیز پیش‌تر در گزارش‌هایی از ارتباط او با شبکه القاعده و حتی دریافت منابع مالی برای اجرای حملات در کابل خبر داده بود؛ ادعاهایی که تاکنون با پاسخ شفاف از سوی طالبان مواجه نشده است.

ریشه‌های یک رابطه قدیمی

اتهام‌های تازه در حالی مطرح می‌شود که رابطه میان طالبان و القاعده سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد. این پیوند به دهه ۱۹۹۰ و دوران حاکمیت نخست طالبان بازمی‌گردد؛ زمانی که اسامه بن‌لادن و نیروهای القاعده در افغانستان مستقر شدند و حمایت طالبان را در اختیار داشتند.

این رابطه در نهایت به وقوع حملات حملات ۱۱ سپتامبر انجامید؛ رویدادی که منجر به حمله نظامی آمریکا به افغانستان و سقوط حکومت طالبان شد.

اشتراکات فکری و ایدئولوژیک

کارشناسان بر این باورند که یکی از دلایل تداوم احتمال این ارتباط، نزدیکی‌های فکری میان طالبان و القاعده است. هرچند طالبان عمدتاً ریشه در فقه حنفی و سنت‌های دیوبندی دارند و القاعده گرایش‌های سلفی-جهادی دارد، اما هر دو در برخی محورهای کلیدی اشتراک دارند:

قرائت سخت‌گیرانه از شریعت

مخالفت با نظم بین‌المللی موجود

تأکید بر جهاد مسلحانه به‌عنوان ابزار تغییر

این اشتراکات، زمینه همکاری عملی و هم‌پوشانی در اهداف را فراهم کرده است؛ حتی اگر در برخی مبانی کلامی اختلافاتی وجود داشته باشد.

شواهد رفتاری و میدانی

علاوه بر اشتراکات نظری، گزارش‌های میدانی نیز به تداوم این ارتباط اشاره دارند. نهادهای بین‌المللی و گزارش‌های سازمان ملل در سال‌های اخیر بارها از حضور و فعالیت عناصر القاعده در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر داده‌اند.

همچنین، نحوه عمل طالبان در برخورد با این گروه‌ها ـ از جمله عدم اقدام قاطع یا شفاف‌سازی ـ به باور تحلیلگران، احتمال وجود نوعی «همزیستی راهبردی» را تقویت می‌کند.

افزایش ابهام‌ها در ساختار طالبان

اتهام‌های اخیر علیه استاندار کاپیسا افغانستان در شرایطی مطرح می‌شود که طالبان همواره تلاش کرده‌اند در سطح بین‌المللی خود را به‌عنوان حکومتی مسئول و متعهد به مبارزه با تروریسم معرفی کنند. با این حال، عدم پاسخ‌گویی شفاف به چنین اتهام‌هایی، پرسش‌هایی جدی درباره میزان پایبندی این گروه به تعهداتش ایجاد کرده است.

در مجموع، اگرچه طالبان به‌صورت رسمی هرگونه ارتباط سازمان‌یافته با القاعده را رد می‌کنند، اما مجموعه‌ای از شواهد تاریخی، اشتراکات ایدئولوژیک و گزارش‌های میدانی باعث شده است که تردیدها درباره تداوم این روابط همچنان پابرجا بماند؛ تردیدهایی که با طرح اتهام‌های تازه، بیش از پیش تقویت شده است.

