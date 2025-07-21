به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هیئت معاونت سازمان مللمتحد در کابل(یوناما) بازداشت دختران افغانستان از سوی ماموران امر به معروف حکومت طالبان را نگرانکننده خواند.
یوناما روز دوشنبه(۳۰ تیر) تایید کرد که شمار زیادی از دختران در کابل بین ۱۶ تا ۱۹ ماه جاری میلادی به دلیل عدم رعایت دستورات حجاب مورد نظر طالبان، بازداشت شدهاند.
این دفتر اظهارکرد که در رابطه با این موضوع، تماسهایی با مقامهای حکومت سرپرست افغانستان صورت گرفته تا اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آید.
یوناما همچنین اعلام کرده است: این رویدادها باعث انزوای بیشتر زنان و دختران میشود، فضای ترس را گسترش میدهد و اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست افغانستان در مورد بازداشتهای اخیر دختران به اتهام بدحجابی اظهار نظری نکرده است.
طی چند روز گذشته گزارش شده که ماموران امر به معروف حکومت سرپرست، گروهی از دختران را از مناطق شهر نو، قلعه فتحالله، بازار تجارتی معروف به سیتی سنتر و کوچه رسالت در دشت برچی کابل، بازداشت کردهاند.
از سوی دیگر، منابعی از غرب کابل به رسانههای افغانستان گفتهاند که موج جدیدی از بازداشت دختران توسط نیروهای امر به معروف حکومت سرپرست به اتهام بدحجابی، آغاز شده است.
یکی از دختران روز دوشنبه(۳۰ تیر) با ارسال نوار صوتی به رسانهها گفته است که ماموران امر به معروف کوچه به کوچه در منطقه شیعهنشین برچی بهدنبال شناسایی دخترانی هستند که حجاب مورد نظرشان را رعایت نمیکنند.
با این حال، شماری از علمای شیعه افغانستان نیز پیشتر از این در ارتباط به نگرانیها از بازداشت دختران از خطبا و مبلغان شهر کابل خواسته بودند که حجاب را در میان خانوادههای شیعه بیشتر ترویج کنند تا هیچ کسی مورد بیاحترامی قرار نگیرد.
