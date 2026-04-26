به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه آمریکایی نیویورکر در مطلبی عنوان کرد: لفاظی‌های تند و مطالبات حداکثری ترامپ راه هرگونه توافق با ایران را بسته است.

نیویورکر در یادداشتی با عنوان «ترامپ و توافقی با ایران که حاصل نشد» آورده است: در حالی که ترامپ مدعی است فشار حداکثری و محاصره دریایی، ایران را به میز مذاکره کشانده است، منتقدان و دیپلمات‌های سابق استدلال می‌کنند که لفاظی‌های تند او و درخواست‌های حداکثری، در واقع هرگونه مسیر واقعی برای یک توافق پایدار را مسدود کرده است.

این نشریه اضافه کرده است: ایران نیز با وجود فشارهای اقتصادی شدید ناشی از جنگ و محاصره، تاکنون نشانه‌ای از پذیرش شروط دوازده‌گانه آمریکا نشان نداده است.

