کودک‌کش‌ترین تروریست جهان، خشونت را محکوم کرد!

۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۷
کد مطلب: 1806688
نتانیاهو نخست وزیر رژیم کودک کش اسرائیل در کمال تعجب خشونت را محکوم کرد. کاربران فضای مجازی به این خبر واکنش گسترده‌ای نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتانیاهو درباره تلاش اخیر برای حمله به ترامپ گفته است: جایی برای خشونت وجود ندارد؛ نه علیه سران سیاسی و نه علیه هیچ‌کس دیگر.

بسیاری از کاربران فضای مجازی با یادآوری فجایع ارتش اسرائیل در جنگ غزه و همچنین ترور مقام‌های ایران، فلسطین و لبنان این سخنان نتانیاهو را نقد و مسخره کرده‌اند.

یک کاربر در صفحه ایکس نوشته: «محکوم است به استثنای وقتی که اسرائیل سران سیاسی را می‌کشد».

کاربری دیگر نوشته است: «این را حرام‌زاده‌ای می‌گوید که عامل ترور بسیاری از سران سیاسی است و درحال ارتکاب نسل‌کشی علیه مردم فلسطین است».

فعال دیگری با کنایه به این سخنان نوشته: «بله درست است آقای کودک‌کش!»

یک کاربر دیگر هم گفته:  «آیا می‌شد برای عدم خشونت سخنگویی بدتر از او انتخاب کرد؟».

یک نفر دیگر نوشته: «لابد حملات موشکی را نباید جزو خشونت یا ترور  حساب کرد.»

