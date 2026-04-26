به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نتانیاهو درباره تلاش اخیر برای حمله به ترامپ گفته است: جایی برای خشونت وجود ندارد؛ نه علیه سران سیاسی و نه علیه هیچکس دیگر.
بسیاری از کاربران فضای مجازی با یادآوری فجایع ارتش اسرائیل در جنگ غزه و همچنین ترور مقامهای ایران، فلسطین و لبنان این سخنان نتانیاهو را نقد و مسخره کردهاند.
یک کاربر در صفحه ایکس نوشته: «محکوم است به استثنای وقتی که اسرائیل سران سیاسی را میکشد».
کاربری دیگر نوشته است: «این را حرامزادهای میگوید که عامل ترور بسیاری از سران سیاسی است و درحال ارتکاب نسلکشی علیه مردم فلسطین است».
فعال دیگری با کنایه به این سخنان نوشته: «بله درست است آقای کودککش!»
یک کاربر دیگر هم گفته: «آیا میشد برای عدم خشونت سخنگویی بدتر از او انتخاب کرد؟».
یک نفر دیگر نوشته: «لابد حملات موشکی را نباید جزو خشونت یا ترور حساب کرد.»
