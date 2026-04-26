تشدید سرکوب و بازداشت شهروندان و کودکان در بحرین

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع حقوقی و میدانی گزارش دادند که دستگاههای امنیتی بحرین در چارچوب یک کارزار سرکوبگرانه، موجی از بازداشتها را علیه شهروندان و حتی کودکان آغاز کردهاند؛ اقدامی که با هدف خاموش کردن هرگونه صدای مخالف با سیاستهای رسمی صورت گرفته است.
بر اساس این گزارشها، نیروهای امنیتی منامه از احضارهای قضایی به عنوان تلهای برای بازداشت شماری از شهروندان هنگام مراجعه به مراکز تحقیق استفاده کردهاند. در میان بازداشتشدگان نام افرادی چون حسن البحار، احمد محمد، یوسف المغنی، حسن المغنی، هلال علی، علی آل عبود، سید حیدر کاظم، عبدالعزیز الحلواجی و جعفر صادق دیده میشود.
همچنین این اقدامات به یورش به منازل امن نیز کشیده شده و با ایجاد رعب در میان ساکنان همراه بوده است؛ بهطوریکه رضا علی الشیخ پس از حمله نیروهای امنیتی به خانهاش در جزیره ستره بازداشت شد.
در ادامه این روند، دو کودک به نامهای سجاد و صالح العجمی نیز پس از احضار بازداشت شدند؛ اقدامی که از سوی منابع حقوقی نقض آشکار کنوانسیونهای بینالمللی حمایت از حقوق کودک توصیف شده است.
این موج بازداشتها در چارچوب سیاستی هدفمند علیه بخش شیعی جامعه بحرین ارزیابی شده و همزمانی آن با تحولات امنیتی منطقه، به گفته منتقدان، تلاشی برای تشدید فضای سرکوب و جلوگیری از بروز اعتراضات سیاسی در این کشور است.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما