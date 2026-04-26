به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی الخطیب، نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، در مقر این مجلس در الحازمیه میزبان "جنین هِنیس پلاسخارت"، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد در لبنان، بود. در این دیدار، اوضاع پیرامون لبنان در سایه تجاوزات اسرائیل مورد بررسی قرار گرفت و مسئول سازمان ملل شماری از مسائل از جمله«امکان دعوت به گفت‌وگوی داخلی در لبنان با نظارت سازمان ملل، به‌ویژه میان رهبران دینی و همچنین روابط لبنان و سوریه را مطرح کرد.

شیخ الخطیب در این دیدار تأکید کرد که اقداماتی برای برگزاری یک نشست با حضور شخصیت های دینی در حال انجام است تا تنش داخلی کاهش یابد و از هرگونه فتنه‌ای که اسرائیل در پی شعله‌ور کردن آن است جلوگیری شود.

وی اشاره کرد: ما با گفت‌وگو موافقیم و امیدواریم رئیس‌جمهور جوزف عون به چنین گفت‌وگویی دعوت کند و راهبرد ملی دفاع در کانون این گفت‌وگو قرار گیرد.

نایب رئیس مجلس اعلای شیعی تصریح کرد: برای ما مهم است که سازمان ملل فعال باشد و نقش مهمی در مسائل ما ایفا کند، اما متأسفانه حتی سازمان ملل نیز از تجاوزات اسرائیل در امان نمانده است.

وی با ابراز شگفتی گفت: چگونه اسرائیل در سازمان ملل کرسی دارد، در حالی که نخست‌وزیرش می‌ایستد و تصویر اسرائیل بزرگ را نمایش می‌دهد و اهداف تجاوزکارانه خود را اعلام می‌کند. این یک دولت نیست، بلکه گروهکی است که بر پایه جرم و جنایت شکل گرفته است و تا زمانی که با چنین ذهنیتی عمل کنند، صلحی در منطقه نخواهد بود.

شیخ الخطیب افزود: اسرائیل خبرنگار "آمال خلیل" را ترور کرد و او نخستین قربانی از میان خبرنگاران نیست؛ پیش از او نیز شهدایی چون علی شعیب، فاطمه و محمد فتونی هدف قرار گرفتند. این‌ها جنایات جنگی آشکاری هستند که سازمان ملل باید آن‌ها را محکوم کند.

وی تأکید کرد: ما اجازه نخواهیم داد به فتنه داخلی که اسرائیل خواهان آن است کشیده شویم تا از طریق آن به اهدافی برسد که در عرصه نظامی و سیاسی از دستیابی به آن ناتوان مانده است. لبنانی‌ها ۱۵ سال جنگ داخلی را تجربه کردند و به نتیجه‌ای نرسیدند. در لبنان افراد خردمندی هستند که با درگیری داخلی مخالفت می‌کنند، هرچند برخی صداهای ناهنجار نیز وجود دارد، اما صدای خردمندان قوی‌تر است.

نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان همچنین تأکید کرد: ما خواهان بهترین روابط با حاکمیت لبنان هستیم، به‌ویژه با رئیس‌جمهور که هرگونه اهانت یا تهدید علیه او را رد می‌کنیم؛ زیرا به جایگاه ریاست‌جمهوری پایبندیم. به سود ماست که حاکمیت لبنان قدرتمند و توانمند در حفاظت از حاکمیت خود و دفاع از مردمش باشد، تا از بسیاری فداکاری‌ها و رنج‌ها بکاهد.

شیخ الخطیب در پایان خاطرنشان کرد: ما همچنین خواهان بهترین روابط برادرانه با سوریه و برادران سوری هستیم. میان ما و سوری‌ها روابط برادری برقرار است و مشکلات گذشته نتیجه اختلافات داخلی سوریه بود. ما خواهان آن هستیم که روابط دو کشور در چارچوب دولت‌ها تنظیم شود و اخیراً نیز شماری از مسائل در این چارچوب مورد رسیدگی قرار گرفته است.

