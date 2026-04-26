آغاز طرح «علمداری» در دانشگاه قم به نیت شهدای جنگ تحمیلی سوم + عکس

رئیس دانشگاه قم اظهار کرد: امید است خدای متعال به همه‌ ما توفیق دهد تا در اهتزاز این پرچم مقدس که مزین به شعارهای «لا اله الا الله» و «الله اکبر» بر قلل رفیع دنیاست، سهیم باشیم.

دکتر شریفی با اشاره به اهمیت این اقدام، تصریح کرد: این طرح نمادی از مبارزه مستمر ملت ایران ذیل پرچمی است که با ۲۲ «الله‌اکبر» و نقش زیبای «لا اله الا الله» در میانه آن، تحقق‌بخش آرمان رهبر کبیر انقلاب است؛ همانطور که ایشان فرمودند ما تا به اهتزاز درآوردن پرچم «لا اله الا الله» و «محمد رسول‌الله» بر فراز قلل رفیع کرامت و بزرگواری در دنیا، مبارزه را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: ان‌شاءالله به حول و قوه‌ الهی، در رکاب نایب‌المهدی، این پرچم را به صاحب اصلی آن، حضرت امام زمان (عج) تقدیم کنیم.

حماسه دانشگاهیان قم در پاسداشت پرچم و جبهه مقاومت

حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی گرامی پور، معاون فرهنگی دانشگاه قم نیز با بیان اینکه در حالی که حدود به پنجاه روز از حمله‌ خصمانه و ظالمانه‌ استکبار جهانی و نظام سلطه با محوریت آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی به کشور ما می‌گذرد، گفت: حقیقتاً ملت شریف ایران به تعبیر امام شهیدمان مبعوث شده و در این مدت، در کنار رشادت‌های نیروهای نظامی و انتظامی، حماسه‌های بسیاری را در میدان‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌های کشور آفریده‌اند.

وی بیان کرد: دانشگاه قم نیز در کنار آحاد ملت ایران، با برپایی موکب‌هایی سعی کرد تا در این حماسه‌ی بزرگ سهیم باشد. این حرکت نمادین، یعنی برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران که مقرر شده است توسط دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه قم به مدت ۳۵۰۰ دقیقه به‌صورت برافراشته نگه داشته شود، گامی در همین راستا است.

معاون فرهنگی دانشگاه قم افزود: امیدواریم که در نهایت، این جنگ با پیروزی جبهه مقاومت و با خواری و ذلت نظام سلطه به پایان برسد.

پرچم ایران نشان عزت ملت ما در مبارزه با استکبار است

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی گفت: این پرچم پرافتخار اسلام و ایران عزیز، امروز پرچم به اهتزاز درآمده‌ تمام صداهای مظلوم و در گلو خفه شده‌ کل تاریخ مبارزه با ظالمان و مستکبران در طول دهه‌ها و سده‌های اخیر است.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به اینکه پرچم نماد عزت و کرامت ملت ایران است، افزود: این پرچم، نشان عزت و کرامت ملت شریف و به‌پاخواسته‌ای است که به طاغوت‌ها، شیاطین و مستکبران عالم «نه» گفته و بردگی آن‌ها را نپذیرفته و پرچم توحید را در عالم به اهتزاز درآورده است.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی با بیان اینکه به برکت خون شهدای اخیر جنگ رمضان و شهدای همراه با رهبر شهیدمان، این پرچم از همه‌ دوره‌ها پرافتخارتر شده است، بیان کرد: ان‌شاءالله این پرچم هرگز به زمین نخواهد افتاد؛ چرا که اگر پرچم‌داری به پروردگارش ملحق شود، علمدار دیگری این پرچم را بر خواهد داشت تا ان‌شاءالله بر تمام فراز قله‌های کلیدی جهان، این پرچم و پرچم توحید به اهتزاز درآید.

انسجام ملی بزرگ‌ترین سلاح جبهه حق

دکتر حامد پور رستمی در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی دانشگاه قم اظهار کرد: شرایطی که اکنون در آن قرار داریم، در تاریخ ایران و تاریخ اسلام شرایطی بی‌نظیر است و مؤلفه‌هایی در حال رونمایی است که نه فقط برای ایرانیان، بلکه برای جهانیان پیام‌های مهمی دارد.

وی با بیان اینکه مسئله‌ اول، اقتدار ایران است؛ به‌طوری که علی‌رغم بمباران‌های تبلیغاتی علیه کشور، مردم دنیا و حتی خود ایرانیان بیش از پیش متوجه ابعاد پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور شده‌اند، گفت: این حقیقت که جمهوری اسلامی با وجود تمامی تحریم‌ها به چنین جایگاه علمی و اقتداری دست یافته، سیگنال‌های مثبتی را برای معرفی الگوی جامعه‌ ولایت‌فقیه و حکومت اسلامی به جهان صادر می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم در ادامه افزود: نکته‌ دوم، ایجاد اتحاد و انسجام کم‌نظیری است که هم در ایران اسلامی و هم در سطح منطقه و فرامنطقه شکل گرفته است؛ این همدلی بزرگ‌ترین سلاحی است که می‌تواند دشمنان را به عقب‌نشینی وا دارد و تحقق همان انسجامی است که در قرآن و روایات اهل‌بیت (ع) بر آن تأکید شده و از هر امری مهم‌تر دانسته شده است.

دکتر پور رستمی با اشاره به اینکه مسئله‌ سوم نیز اقتدار نظامی ایران عزیز است، بیان کرد: صلابتی که باعث شد بسیاری از کشورهای مدعی، حتی جرئت جلو آمدن به خود ندهند و این پدیده‌ای کم‌نظیر است که مورد اعتراف استراتژیست‌های معروف دنیا نیز قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: حتی آمریکا نیز که از لحاظ نظامی وارد شد، سیلی محکمی خورد که نمونه‌ بارز آن، اعلام آتش‌بس یک‌طرفه از سوی آن‌هاست که پیامی بسیار مهم تلقی می‌شود. این‌ها سرمایه‌هایی است که ما داریم و قدرشان را بیشتر می‌دانیم و بنده مطمئن هستم با حضور گسترده‌تر مردم، این سرمایه‌ها روزبه‌روز قوی‌تر خواهد شد.

