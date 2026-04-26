ارتش اسرائیل به کشته شدن یکی از نیروهایش در جنوب لبنان اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل به کشته شدن یکی از نظامیان خود و زخمی شدن ۶ نفر دیگر در جنوب لبنان اعتراف کرد.

رادیوی ارتش اسرائیل در جزئیات این حادثه اعلام کرد یک تانک متعلق به یگان زرهی که تحت فرمان گردان ۱۲ تیپ گولانی فعالیت می‌کرد، در روستای الطیبه لبنان دچار نقص فنی شد. پس از از کار افتادن تانک، نیروهای زرهی زنجیر تانک را باز کرده و ناچار شدند به‌صورت میدانی با مشکل آن رسیدگی کنند.

بر اساس اعلام این رادیو، حدود ساعت ۹:۳۰ صبح، یک پهپاد انفجاری که توسط نیروهای حزب‌الله شلیک شده بود، در نزدیکی تانک از کار افتاده نیروهای گولانی در اطراف روستا سقوط کرد. در پی انفجار این پهپاد، یک نظامی کشته و ۶ سرباز دیگر زخمی شدند که حال ۴ نفر از آن‌ها وخیم گزارش شده و دو نفر دیگر نیز جراحات سطحی و متوسط دارند.

این رادیو افزود که یک بالگرد نیروی هوایی ارتش اسرائیل برای انتقال مجروحان از محل حادثه به بیمارستانی در داخل اراضی اشغالی، فراخوانده شد و این بالگرد در داخل خاک لبنان فرود آمد.

همچنین در جریان عملیات انتقال مجروحان، حزب‌الله دو پهپاد انفجاری دیگر را به‌سوی نیروهای امداد و نجات ارتش اسرائیل شلیک کرد.

در ادامه آمده است که نیروهای اسرائیلی موفق شدند یکی از این پهپادها را رهگیری کنند، اما پهپاد دوم در فاصله‌ای بسیار نزدیک به بالگرد امدادی نیروی هوایی و در حالی که عملیات تخلیه مجروحان در حال انجام بود، سقوط کرد.

