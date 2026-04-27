هرتزوگ: توافق «اقرار به جرم» بهترین گزینه در پرونده نتانیاهو است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس رژیم صهیونیستی با تأکید بر اولویت توافق قضایی در پرونده فساد نخست‌وزیر این رژیم، اعلام کرد بررسی درخواست عفو وی به تعویق می‌افتد.

«اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تا پیش از انجام تمامی تلاش‌ها برای دستیابی به توافق «اقرار به جرم»، درخواست عفو «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم را بررسی نخواهد کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد تصمیم‌گیری در این باره به‌زودی انجام نخواهد شد.

طبق گزارش شبکه العربیه، هرتزوگ تأکید کرد که دستیابی به چنین توافقی می‌تواند بهترین راه‌حل در پرونده نتانیاهو باشد و پیش از بررسی موضوع عفو، باید همه تلاش‌های ممکن برای رسیدن به توافق میان طرف‌ها خارج از دادگاه انجام شود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که روزنامه «نیویورک‌تایمز» گزارش داد رئیس رژیم صهیونیستی قصد دارد برای دستیابی به توافق اقرار به جرم نتانیاهو، نقش میانجی را ایفا کند؛ اقدامی که عملاً هرگونه تصمیم درباره عفو را در شرایط فعلی به تعویق می‌اندازد.

در همین حال، سخنگوی دفتر هرتزوگ از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده و دفتر نتانیاهو نیز به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخی نداده است.

نتانیاهو در نوامبر گذشته درخواست عفو ارائه کرده است. بر اساس قوانین این رژیم، رئیس اختیار اعطای عفو به محکومان را دارد، اما تاکنون سابقه‌ای برای صدور عفو در جریان رسیدگی قضایی وجود نداشته است.

همچنین «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا چندین بار در اقدامی مداخله‌جویانه از هرتزوگ خواسته بود که نتانیاهو را عفو کند.

پرونده‌های قضایی نتانیاهو که سال‌ها پیش به جریان افتاده، به یکی از عوامل اصلی شکاف سیاسی در اراضی اشغالی تبدیل شده و نتانیاهو اتهامات مربوط به رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت را رد کرده است.

محاکمه نتانیاهو از سال ۲۰۲۰ آغاز شده است و همچنان ادامه دارد و او نخستین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است که در دوران مسئولیت خود با اتهامات کیفری مواجه شده است.

.............................

پایان پیام/ 167