به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌ها از افزایش فشارهای سیاسی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر مقامات رژیم صهیونیستی برای مداخله در روند قضایی بنیامین نتانیاهو حکایت دارد.

ترامپ در گفت‌وگو با آکسیوس تأیید کرده که تلاش خود برای ترغیب اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم، به صدور عفو برای نتانیاهو را از سر گرفته است.

ترامپ در اظهاراتی که سعی بر بی‌اهمیت نشان دادن پرونده فساد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، گفت که نتانیاهو در بحبوحه جنگ نباید درگیر دادگاه باشد و این روند «چهره اسرائیل را بد نشان می‌دهد». وی همچنین اتهامات مطرح‌شده علیه نتانیاهو را به «شراب و سیگار» تقلیل داد و مدعی شد که این پرونده شبیه «شکار جادوگر» علیه خودش در آمریکا است.

در مقابل، روند قضایی علیه نتانیاهو همچنان ادامه دارد. وی با اتهاماتی از جمله فساد، رشوه‌خواری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی در سه پرونده مواجه است که در صورت اثبات، می‌تواند به زندان منجر شود. با وجود تلاش‌های او برای کاهش زمان جلسات دادگاه به بهانه مسائل امنیتی، قضات تنها با وقفه‌ای محدود برای برگزاری مشورت‌های امنیتی موافقت کردند و روند رسیدگی را ادامه دادند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد ترامپ طی ماه‌های گذشته بارها هرتزوگ را به دلیل عدم صدور عفو برای نتانیاهو مورد حمله لفظی قرار داده و حتی او را «ضعیف» و «مایه ننگ» خوانده است. با این حال، وی اخیراً با تغییر لحن، ادعا کرده که در صورت عفو نتانیاهو، هرتزوگ به «یک قهرمان ملی» تبدیل خواهد شد!

این در حالی است که طبق قوانین رژیم صهیونیستی، اعطای عفو مستلزم پذیرش تخلف و ابراز پشیمانی از سوی متهم است؛ شرایطی که نتانیاهو تاکنون آن را نپذیرفته است. همزمان با نزدیک شدن به انتخابات پیش‌رو، ناظران معتقدند در صورت شکست نتانیاهو، احتمال پیگرد قضایی و حتی زندانی شدن وی افزایش خواهد یافت.

