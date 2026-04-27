جلسه دادگاه نتانیاهو در آخرین لحظه لغو شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه رسیدگی به اتهامات «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی در پرونده فساد مالی، که قرار بود پس از وقفهای طولانی بهدلیل جنگ از سر گرفته شود، تنها یک ساعت پیش از آغاز جلسه لغو شد. رسانههای عبری علت این تصمیم را «ملاحظات امنیتی» اعلام کردهاند که به درخواست وکیل وی، «آمیت حداد»، به دادگاه ارائه شده است.
این جلسه بخشی از روند طولانی و پرحاشیه محاکمه نتانیاهو است که با اتهاماتی همچون رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت مواجه است. جلسات رسیدگی که از سال ۲۰۲۰ آغاز شده، بارها به دلایل مختلف از جمله تحولات سیاسی و امنیتی به تعویق افتاده و اکنون نیز با لغو ناگهانی، بار دیگر ابهامات درباره روند دادرسی افزایش یافته است.
همچنین بخوانید تلاشها برای تعویق رسیدگی به پروندۀ فساد نتانیاهو با هدف نامزدی در انتخابات اکتبر
قرار بود این جلسه در ساختمان دادگاه منطقهای تلآویو برگزار شود؛ مکانی که بهدلیل ملاحظات امنیتی جایگزین دادگاه قدس اشغالی شده است.
همزمان، فضای سیاسی پیرامون این پرونده نیز متشنج باقی مانده است. «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی بهتازگی درخواست عفو نتانیاهو را رد کرده و گزارشها از فشارهای خارجی، از جمله از سوی «دونالد ترامپ» برای پایان دادن به این پرونده حکایت دارد. محاکمه نتانیاهو طی سالهای اخیر به یکی از عوامل شکاف سیاسی در سرزمینهای اشغالی تبدیل شده است.
برخی گزارشها حاکی از این است تعویق دادگاه این پرونده در این راستاست که نتانیاهو بتواند در انتخابات ماه اکتبر مجددا نخست وزیر اراضی شغالی شود.
............
پایان پیام
نظر شما