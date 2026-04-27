افغانستان در مبارزه با تروریسم موفق بود، کاهش ۹۵ درصدی تلفات

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش جدید شاخص جهانی تروریسم ۲۰۲۶، افغانستان با کاهش چشمگیر تلفات ناشی از حملات تروریستی، روند نزولی در مرگ‌ومیر را ثبت کرده و در این رتبه‌بندی به جایگاه یازدهم رسیده است.

این گزارش با وجود اینکه افغانستان نسبت به سال گذشته دو پله در رتبه‌بندی نزولی داشته، تأکید می‌کند که آمار تلفات تروریستی در این کشور در بلندمدت روند کاهشی داشته و این موضوع به عنوان یکی از تحولات مهم امنیتی ارزیابی شده است.

در ادامه گزارش آمده است که افغانستان در کنار عراق بیشترین کاهش مرگ‌ومیر ناشی از تروریسم را از سال ۲۰۰۷ تاکنون تجربه کرده است؛ به‌طوری که میزان تلفات در افغانستان ۹۵ درصد و در عراق ۹۹ درصد کاهش یافته است.

همچنین بخشی از گزارش می‌گوید:

