مقام سابق پنتاگون: تا چندین سال بهای جنگ ایران را خواهیم پرداخت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام سابق وزارت جنگ آمریکا با هشدار درباره هزینههای سنگین جنگ با ایران اعلام کرد نبود شفافیت و نظارت، این درگیری را به نمونهای دیگر از جنگهای پرهزینه و طولانی آمریکا تبدیل کرده است.
«حیدر علی حسین مالک» مدیر سابق ابتکارات راهبردی در دفتر بازرس کل وزارت جنگ آمریکا در یادداشتی در روزنامه «نیویورکتایمز» به بررسی هزینهها و پیامدهای جنگ آمریکا با ایران پرداخته و نسبت به نبود شفافیت و نظارت کافی در این زمینه هشدار داده است.
او که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶ متصدی این مقام بود، در این یادداشت نوشته است که پنتاگون چنین جنگهایی را «عملیاتهای اضطراری برونمرزی» مینامد؛ اصطلاحی گمراهکننده که ماهیت واقعی آنها را پنهان میکند: درگیریهای طولانی و سرسختانه با اهداف متغیر، هزینههای مازاد، فساد و اتلاف منابع. به نوشته این تحلیلگر، خطر بالایی وجود دارد که افکار عمومی درک نکند این جنگ با ایران چه میزان هزینه خواهد داشت و بخش قابلتوجهی از این منابع مالی یا به هدر خواهد رفت یا صرف مواردی میشود که ارتباط چندانی با مأموریت اصلی ندارند.
مالک در ادامه تأکید میکند که جنگ با ایران نه دارای بازرس ویژه است و نه یک وبسایت عمومی که جزئیات هزینهها و محل مصرف آنها را برای افکار عمومی شفاف کند؛ موضوعی که به گفته او نشاندهنده ضعف در نظام نظارتی است.
وی همچنین با اشاره به اظهارات «راسل ووت» مدیر دفتر مدیریت و بودجه آمریکا مینویسد که قانونگذاران نمیتوانند برای دریافت پاسخ دقیق درباره هزینههای جنگ به مقامات اجرایی اتکا کنند. ووت در تاریخ ۱۵ آوریل به کمیته بودجه مجلس نمایندگان گفته است: «هیچ برآوردی در اختیار ندارم.»
بر اساس این یادداشت، پنتاگون به کنگره اعلام کرده که تنها در ۶ روز نخست جنگ، بیش از ۱۱.۳ میلیارد دلار هزینه شده است. همچنین مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی برآورد کرده که در ۱۰۰ ساعت نخست درگیری، ۸۴ سنت از هر دلار صرف مهمات شده است؛ چراکه ارتش آمریکا ذخایر موشکهای تاماهاوک و سامانههای پاتریوت و تاد را مصرف کرده است. با استقرار بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در منطقه و انجام حدود ۱۳ هزار حمله، مؤسسه «امریکن اینترپرایز» هزینه این جنگ را بین ۲۵ تا ۳۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.
نویسنده در ادامه هشدار میدهد که این ارقام تنها مربوط به مرحله اولیه جنگ است و هزینههای بلندمدت ناشی از قراردادهای پس از جنگ میتواند بسیار گستردهتر باشد.
در بخش دیگری از این تحلیل، به نمونههای پیشین هزینههای نظامی آمریکا اشاره شده است؛ از جمله عملیات علیه داعش که با وجود پایان آن در سال ۲۰۱۹، کنگره همچنان برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ مبلغ ۱۱.۵ میلیارد دلار بودجه اختصاص داده است. همچنین در بازسازی افغانستان، طی ۱۷ سال، ۲۶ میلیارد دلار اتلاف منابع ثبت شده و صدها محکومیت کیفری در این زمینه صادر شده است.
مالک همچنین به مشکلات مالی در پرونده اوکراین اشاره کرده و مینویسد که بازرس کل پنتاگون کشف کرده نیروی دریایی در یک سال مالی ۳۹۹ میلیون دلار بیش از بودجه خود هزینه کرده و در بررسی دیگری ۱.۱ میلیارد دلار هزینه مشکوک شناسایی شده است. علاوه بر این، مشخص شده که بسیاری از تسلیحات ارسالشده به اوکراین بهدرستی ثبت نشدهاند.
در ادامه این یادداشت آمده است که پنتاگون در ماه دسامبر برای هشتمین سال متوالی در حسابرسی مالی خود شکست خورده و در عین حال درخواست ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر برای جنگ با ایران ارائه داده است، در حالی که قادر به پاسخگویی درباره منابع مالی موجود نیست.
نویسنده همچنین تأکید میکند که پیامدهای این جنگ تنها به هزینههای مالی محدود نمیشود و تاکنون بر اساس آمار آمریکاییها، ۱۳ نظامی آمریکایی کشته و بیش از ۳۸۰ نفر زخمی شدهاند.
