به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جشنواره بینالمللی قرآن و حدیث، روز شنبه آینده در کشور ساحل عاج و به همّت نمایندگی جامعةالمصطفی برگزار میشود. بهگفته برگزارکنندگان، این دوره از جشنواره «به یاد امام امت، شهید حضرت آیت الله خامنهای» برپا خواهد شد و با حضور نمایندگان و حافظان قرآن از پنج کشور همراه است. شرکتکنندگان در این گردهمایی به تلاوت، حفظ و تبیین مفاهیم قرآن کریم و روایتهای نبوی میپردازند.
بهعنوان بخشی از فعالیتهای فرهنگی و آموزشی جامعةالمصطفی در ساحل عاج، این جشنواره با هدف تقویت ارتباطات قرآنی میان کشورهای شرکتکننده برگزار میشود. مراسم در سالن کنفرانس مسجد حضرت زهراء(س) در مارکوری و از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰ روز ۲ می ( 12 اردیبهشت) برگزار خواهد شد.
