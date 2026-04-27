جشنواره بین‌المللی قرآن در ساحل عاج به یاد امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای برگزار می‌گردد

۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۱
مسابقات بزرگ قرآنی کشور ساحل عاج به یاد قائد کبیر امت، حضرت آیت الله خامنه‌ای (ره) در ساحل عاج به همت نمایندگی جامعه المصطفی شنبۀ هفتۀ آینده با حضور نمایندگان قرآنی پنج کشور برگزار خواهد گردید.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جشنواره بین‌المللی قرآن و حدیث، روز شنبه آینده در کشور ساحل عاج و به همّت نمایندگی جامعةالمصطفی برگزار می‌شود. به‌گفته برگزارکنندگان، این دوره از جشنواره «به یاد امام امت، شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای» برپا خواهد شد و با حضور نمایندگان و حافظان قرآن از پنج کشور همراه است. شرکت‌کنندگان در این گردهمایی به تلاوت، حفظ و تبیین مفاهیم قرآن کریم و روایت‌های نبوی می‌پردازند.

به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی جامعةالمصطفی در ساحل عاج، این جشنواره با هدف تقویت ارتباطات قرآنی میان کشورهای شرکت‌کننده برگزار می‌شود. مراسم در سالن کنفرانس مسجد حضرت زهراء(س) در مارکوری و از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰ روز ۲ می ( 12 اردیبهشت) برگزار خواهد شد.

