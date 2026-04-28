آتلانتیک: معاون ترامپ، به پنتاگون در جنگ با ایران شک دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه آتلانتیک در گزارشی نوشته است که در حالی که نبرد با ایران وارد مرحله حساسی شده، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، نسبت به روایتهای وزارت دفاع از روند جنگ و وضعیت تسلیحاتی آمریکا عمیقاً مشکوک است.
ونس در چندین جلسه محرمانه، صحت اطلاعات ارائهشده از سوی پنتاگون به ریاست پیت هگست را زیر سوال برده است. نگرانی اصلی معاون ترامپ، پنهانکاری احتمالی درباره «ابعاد واقعی تخلیه ذخایر موشکی آمریکا» عنوان شده است.
برخی محورهای این گزارش به این شرح است:
روایت گمراهکننده از جنگ؟
در حالی که پیت هگست و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، از «تخریب گسترده توان نظامی ایران» و «نامحدود» بودن ذخایر تسلیحاتی کشورشان سخن میگویند، مشاوران ونس این اظهارات را «گمراهکننده» توصیف کردهاند.
یک مقام سابق آمریکایی در گفتوگو با آتلانتیک گفته است: «تجربه تلویزیونی هگست در فاکس نیوز باعث شده او دقیقاً بداند ترامپ دوست دارد چه بشنود.»
دو کهنهسرباز، دو روایت متفاوت
ونس و هگست هر دو به عنوان افسران رده پایین در عراق خدمت کردهاند، اما به نوشته آتلانتیک، «درسهای متفاوتی از جنگ گرفتهاند». هگست ادعا میکند در پنج روز نخست جنگ با ایران، «دو برابر کل مرحله شوک و بهت جنگ ۲۰۰۳ عراق» آتش بر سر ایران ریخته شده است. در مقابل، ونس همواره مخالف «جنگهای ابدی» بوده و معتقد است آمریکا درباره ماهیت درگیریهای خاورمیانه فریب خورده است.
جنگ قدرت در پنتاگون
تنشها به لایههای دیگر دولت نیز سرایت کرده است. دن دریسکول، وزیر ارتش و دوست نزدیک ونس، در جبهه مقابل هگست قرار دارد. وزیر دفاع با برکناری دو ژنرال نزدیک به دریسکول (رندی جورج و جیمز مینگوس)، اعتراضاتی را در کنگره برانگیخته است. اعزام دریسکول به کیف برای مذاکرات صلح - به جای وزیر دفاع - نشانه دیگری از رقابت آشکار میان این دو مقام ارزیابی میشود.
واقعیت میدانی؛ «کلافی سردرگم و پرهزینه»
ونس برخلاف پیشبینیهای هگست مبنی بر پیروزی سریع و قاطع، جنگ کنونی را «کلافی سردرگم و پرهزینه» توصیف کرده است.
آتلانتیک در جمعبندی خود مینویسد: «پیشبینیهای وزارت دفاع آمریکا درباره پیروزی قاطع و سریع بر ایران محقق نشده است. ایران همچنان دو سوم نیروی هوایی و قایقهای تندروی خود را حفظ کرده و توقیف کشتیهای تجاری نشان میدهد که ادعاهای "کنترل کامل" بر آسمان و زمین ایران، بیشتر به یک رویای دیپلماتیک شباهت دارد تا واقعیت میدانی.»
