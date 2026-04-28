آغاز پنجمین نمایشگاه «هَری بازار» در هرات؛ فرصتی برای نمایش و فروش دستاوردهای زنان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ پنجمین نمایشگاه «هَری بازار» که به طور ویژه به فروش محصولات و صنایعدستی زنان اختصاص دارد، امروز (سهشنبه، ۸ اردیبهشت) در شهر هرات گشایش یافت و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
این نمایشگاه با حضور ۷۰ زن کارآفرین و فعال در حوزه صنایعدستی برگزار شده است.
بهناز سلجوقی، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان منطقه غرب، در مراسم افتتاحیه اعلام کرد که در این دوره از نمایشگاه، فرصتی برای معرفی و توسعهی فروشگاههای آنلاین زنان نیز فراهم شده است تا بتوانند محصولات خود را در مقیاس وسیعتری عرضه کنند.
در حال حاضر، حدود ۱۲۰۰ زن بهصورت رسمی و بیش از ۱۰ هزار زن دیگر بهطور غیررسمی در بخشهای تولیدی و صنایعدستی در ولایت هرات فعالیت دارند.
این نمایشگاه فرصتی مغتنم برای این زنان فراهم میکند تا محصولات خود را به نمایش گذاشته و با مشتریان جدیدی ارتباط برقرار کنند.
نمایشگاه «هَری بازار» در بازار «سنتر» واقع در خیابان ۶۴ متری هرات برگزار شده است و مسئولان امیدوارند که این رویداد در آینده در دیگر ولایتهای منطقه غرب افغانستان نیز گسترش یابد تا حمایت بیشتری از زنان کارآفرین صورت گیرد.
