به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه عبری والانیوز در گزارشی تحلیلی به قلم «نیر کیبنِس» به ارزیابی تحولات میدانی اخیر پرداخته و از بروز خطاهای جدی در برآوردهای رژیم صهیونیستی سخن گفته است. در این گزارش آمده است که پس از گذشت هشت هفته از آغاز حملات هوایی به سمت تهران، وضعیت در جبهه لبنان به‌گونه‌ای رقم خورده که حزب‌الله توانسته معادلات بازدارندگی دوره شهید سید حسن نصرالله را احیا کند.

نویسنده با طرح این پرسش که «چه کسی دچار اشتباه در ارزیابی وضعیت شده است؟» تأکید می‌کند که تحولات میدانی برخلاف انتظارات پیش رفته و توازن قدرت به شکلی تغییر کرده که نشان‌دهنده بازگشت قواعد پیشین درگیری است. این تحلیل، عملاً به ناکامی در تحقق اهداف اعلام‌شده از سوی تل‌آویو اشاره دارد.

در بخش دیگری از این گزارش، کیبنِس با اشاره به توانمندی‌های جدید حزب‌الله تصریح می‌کند که مقابله با این سلاح‌ها دشوار است و آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، «کوته‌بینی تصمیم‌گیران» در سطوح عالی است. او می‌نویسد که در آغاز درگیری، پیوستن حزب‌الله به جنگ با استقبال و تشویق مواجه شد، اما اکنون و پس از گذشت دو ماه، باید این پرسش جدی مطرح شود که «چه کسی برای چه کسی دام پهن کرده است؟».

