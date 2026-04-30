به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه ۷ اسرائیل در گزارشی به بررسی پهپادهای فیبر نوری حزبالله پرداخت و نوشت: پهپادهای فیبر نوری حزبالله به عنوان تهدیدی خاموش و مرگبار، به خطری بزرگتر از موشکهای ضدتانک این گروه تبدیل شدهاند.
حزبالله استفاده گسترده از پهپادهای انفجاری هدایتشونده با کابل فیبر نوری را بهعنوان سلاحی محوری آغاز کرده است.
از آنجا که این پهپادها به ارتباط بیسیم متکی نیستند، سامانههای اخلال الکترونیکی ارتش اسرائیل نمیتوانند آنها را مختل کنند.
اپراتور این پهپادها در تمامِ مدت پرواز تا لحظه برخورد، تصویری زنده و باکیفیت دریافت میکند که امکان هدفگیری دقیقتر را فراهم کرده و چالشی جدی برای ارتش اسرائیل ایجاد کرده است.
