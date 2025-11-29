به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بامداد جمعه روستای «بیت جن» در ریف دمشق، شاهد یکی از شدیدترین حملات اسرائیل در ماههای اخیر بود؛ حملهای که با نفوذ زمینی یک یگان ویژه اسرائیلی به داخل روستا آغاز شد و سپس با گلولهباران توپخانهای و موشکی ادامه یافت و به شهادت بیش از ده نفر و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان انجامید.
در حالی که نیروهای اشغالگر مانع ورود تیمهای امداد و نجات به منطقه شدند، رسانههای صهیونیستی از زخمی شدن ۱۳ سرباز اسرائیلی در درگیری با اهالی خبر دادند که حال سه نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
این تنش که با پرواز گسترده پهپادها بر فراز منطقه همراه بود، در شرایطی رخ داد که دامنه تنشهای منطقهای از غزه تا لبنان و سوریه رو به افزایش است؛ به گونه ای که جنبش حماس این حمله را در چارچوب تلاش اسرائیل برای گسترش دایره تجاوزات خود در منطقه ارزیابی کرد.
در پی شدت گرفتن تحولات میدانی و پیامدهای آن برای محور مقاومت و وضعیت جنوب سوریه، از دکتر محمود موالدی، هماهنگکننده کل حزب التحرر الوطنی سوریه، از ابعاد این تجاوز و پیامهای سیاسی و نظامی آن پرسیدیم.
هماهنگکننده حزب التحرر الوطنی سوریه معتقد است که این حمله و نفوذ زمینی اسرائیل در بیت جن، صرفاً عملیات محدودی با هدف «بازداشت» نبود، بلکه بخشی از یک راهبرد سازمانیافته برای گسترش نفوذ رژیم در خاک سوریه و خنثی کردن هرگونه پروژه آزادیبخش و مقاومتی در آینده است.
موالدی افزود که ماهیت و عمق این تجاوز حامل پیامی روشن برای دولت و تحمیل خواسته های رژیم به آن است تا به تعهدات پیشین مربوط به مقابله با محور مقاومت ـ حتی خارج از مرزها ـ پایبند بماند.
او توضیح داد که پیشنهاد روسی–ترکی یک مسیر مشخص برای تسویه ارائه میدهد، اما آمریکا و رژیم اسرائیل با اعمال فشار مستقیم بهدنبال وادار کردن دولت به اجرای دستورات موردنظرشان هستند تا بتواند در چارچوب خواست واشنگتن به قدرت خود ادامه دهد.
موالدی ادامه داد که موفقیت مقاومت مردمی محلی در ناکام گذاشتن عملیات، بهدلیل سرعت واکنش اهالی در تشخیص خطر نفوذ و شناسایی اهداف آن و نیز هماهنگی کامل در تحرکات میدانی بود.
او گفت این وضعیت «نشان میدهد که ملت سوریه راه مقاومت را برگزیده و زیر بار خضوع و تسلیم نخواهد رفت»، و تأکید کرد آنچه رخ داد «میتواند جرقه یک تحول بزرگ» باشد.
این کارشناس سوری در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل از اجرای عملیات مشابه در آینده عقبنشینی خواهد کرد یا نه، گفت که غرور صهیونیستی ممکن است آن را به تکرار چنین حملاتی وادار کند، اما اینبار با محاسبات پیچیدهتر و تضمینهای بیشتر برای حفظ جان نیروهایش انجام خواهد داد.
در خصوص محاصره منطقه پس از عقبنشینی و ادامه پرواز پهپادها، او توضیح داد که رژیم صهیونیستی معنای مقاومت مردمی را که از دل زمین و بدون اتکا به فناوریهای پیشرفته شکل میگیرد، بهخوبی میفهمد؛ و به همین دلیل از گسترش حرکت آزادیبخش در گستره جغرافیایی عملیات هراس دارد.
موالدی در تحلیل این رویداد در چارچوب تنشهای منطقهای، تأکید کرد که این حمله مقدمهای برای یک روند تشدید تنش است که رژیم صهیونیستی در حال آمادهسازی آن است و ممکن است عمق استراتژیک محور مقاومت را هدف قرار دهد.
او گفت این جهتگیری «در اظهارات مکرر مقامات دشمن صهیونیستی کاملاً آشکار است؛ اظهاراتی که بههیچوجه تمایلی به پنهان کردن نیت خود برای گسترش دایره درگیری ندارند.»
