توزیع متبرکات حرم رضوی در اجتماع شب میلاد امام رضا(ع) در رشت

ابراهیم لایقبرحق شامگاه سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان، با اشاره به برگزاری ویژهبرنامههای دهه کرامت اظهار کرد: همزمان با شب میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت علیبنموسیالرضا(ع)، برنامههای متنوع فرهنگی و خدماتی در قالب اجتماع شبانه مردم رشت توسط کانونهای خدمت رضوی این شهرستان برگزار شد.
وی با بیان اینکه توزیع متبرکات از مهمترین بخشهای این مراسم بود، افزود: در این برنامه بیش از ۳ هزار بسته نمک متبرک حرم مطهر آستان قدس رضوی میان مردم توزیع شد و همچنین بیش از ۲۰ کیلوگرم شیرینی بهعنوان تبرک در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت.
دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان رشت ادامه داد: علاوه بر این، سنگ کتیبه فاخر و هنری صلوات خاصه حضرت رضا(ع) در محل غرفه خدمت رضوی مستقر شد تا مردم بتوانند از این نماد معنوی تبرک جسته و بهرهمند شوند.
لایقبرحق با اشاره به رویکرد خدماتی این کانونها تصریح کرد: در حاشیه این مراسم، به همت کانون سلامت، خدمات مشاورهای و تست قند و فشارخون نیز با حضور پزشک عمومی، پزشک متخصص و مشاور ارائه شد که با استقبال خوب مردم همراه بود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای اینگونه برنامهها با هدف ترویج فرهنگ رضوی، تقویت روحیه معنوی در جامعه و گسترش خدمترسانی به مردم با نام و یاد حضرت علیبنموسیالرضا(ع) در مناسبتهای مذهبی و در طول سال انجام میشود.
