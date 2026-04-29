توزیع متبرکات حرم رضوی در اجتماع شب میلاد امام رضا(ع) در رشت

۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۷
کد مطلب: 1807683
دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان رشت از توزیع گسترده متبرکات حرم مطهر رضوی همزمان با شب میلاد امام رضا(ع) در میان مردم این شهر خبر داد.

ابراهیم لایق‌برحق شامگاه سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان، با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه‌های دهه کرامت اظهار کرد: همزمان با شب میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، برنامه‌های متنوع فرهنگی و خدماتی در قالب اجتماع شبانه مردم رشت توسط کانون‌های خدمت رضوی این شهرستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه توزیع متبرکات از مهم‌ترین بخش‌های این مراسم بود، افزود: در این برنامه بیش از ۳ هزار بسته نمک متبرک حرم مطهر آستان قدس رضوی میان مردم توزیع شد و همچنین بیش از ۲۰ کیلوگرم شیرینی به‌عنوان تبرک در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان رشت ادامه داد: علاوه بر این، سنگ کتیبه فاخر و هنری صلوات خاصه حضرت رضا(ع) در محل غرفه خدمت رضوی مستقر شد تا مردم بتوانند از این نماد معنوی تبرک جسته و بهره‌مند شوند.

لایق‌برحق با اشاره به رویکرد خدماتی این کانون‌ها تصریح کرد: در حاشیه این مراسم، به همت کانون سلامت، خدمات مشاوره‌ای و تست قند و فشارخون نیز با حضور پزشک عمومی، پزشک متخصص و مشاور ارائه شد که با استقبال خوب مردم همراه بود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این‌گونه برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ رضوی، تقویت روحیه معنوی در جامعه و گسترش خدمت‌رسانی به مردم با نام و یاد حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) در مناسبت‌های مذهبی و در طول سال انجام می‌شود.

