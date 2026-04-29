جمعیت الوفاق: سلب تابعیت ۶۹ بحرینی اقدامی ظالمانه است

۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۰
جمعیت الوفاق بحرین با انتقاد شدید از تصمیم مقام‌های این کشور در سلب تابعیت ۶۹ شهروند به همراه اعضای خانواده‌هایشان، این اقدام را غیرقانونی و تهدیدکننده ثبات اجتماعی توصیف کرد.

  به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  جمعیت الوفاق بحرین اقدام مقامات آل خلیفه در سلب تابعیت ۶۹ شهروند این کشور، به همراه خانواده‌هایشان به بهانه ابراز همدلی با ایران را محکوم کرد و آن را مجازاتی جمعی، ناعادلانه و غیرانسانی دانست.

این جمعیت در بیانیه‌ای تأکید کرد: این تصمیم شامل کودکان، نوزادان و زنان نیز شده و عملاً به حذف کامل برخی خانواده‌ها از ثبت احوال منجر شده است.

جمعیت الوفاق این اقدامات را خودسرانه، غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی دانست و هشدار داد که چنین روندی به نابودی تکثر سیاسی و اجتماعی و تشدید نقض حقوق بشر در بحرین منجر خواهد شد.

در ادامه آمده است: این تصمیم‌ها در چارچوب بحران سیاسی بیش از یک دهه و نیم اخیر در بحرین اتخاذ شده و مقامات رسمی بدون تحقیقات مستقل یا ارائه مستندات حقوقی، اتهاماتی مانند همدلی یا تمجید از اقدامات خصمانه ایران را مطرح کرده‌اند.

این جمعیت تأکید کرد: مفهوم وطن‌دوستی و وفاداری به کشور به معنای پذیرش خطاهای حاکمیت نیست و شهروندان حق دارند در برابر اقداماتی که به کشور آسیب می‌زند، موضع انتقادی داشته باشند.

همچنین در این بیانیه از گسترش فشارهای حکومتی تحت عنوان خیانت انتقاد شده و از مقامات خواسته شده است در این تصمیمات بازنگری کنند؛ در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند به فروپاشی قرارداد اجتماعی و تهدید همزیستی مسالمت‌آمیز در کشور منجر شود.

در پایان، جمعیت الوفاق تأکید کرده است که بحرین نیازمند یک نظام سیاسی دموکراتیک مبتنی بر آزادی‌ها، تکثر سیاسی و اصول عدالت و اصلاحات است.

