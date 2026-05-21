به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طبق نظرسنجی جدید شبکه فاکس نیوز (رسانه محبوب دونالد ترامپ)، نارضایتی از رئیسجمهور آمریکا در نتیجه مخالفت اکثریت مردم با جنگ علیه ایران و تشدید مشکلات اقتصادی در این کشور، به بالاترین حد خود رسید.
به روایت این رسانه، محبوبیت ترامپ در میان رأیدهندگان به طور فزایندهای نسبت به وضعیت اقتصاد و نحوه برخورد رئیسجمهور با مسائل کلیدی کاهش یافته است.
فاکس نیوز از یک نظرسنجی سراسری جدید خود در آمریکا خبر داد و نوشت: اکثریت شرکتکنندگان در نظرسنجی با ادامه دخالت نظامی ایالات متحده در ایران مخالف هستند.
طبق نظرسنجی رسانه مورد علاقه ترامپ، ۵۸ درصد آمریکاییها هزینه زندگی را به عنوان نگرانی اصلی اقتصادی خود اعلام کردند، در حالی که این رقم در نظرسنجی ماه فوریه ۵۰ درصد بود.
۷۷ درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی فاکس نیوز گفتند که اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد، در حالی که ماه گذشته ۷۳ درصد آمریکاییها چنین نظری داشتند. در حال حاضر تنها ۲۳ درصد آنها وضع اقتصاد را «مثبت» ارزیابی میکنند که پایینترین میزان در بیش از یک سال اخیر است.
افزایش شدید نفرت از ترامپ
یک سال پیش، ۵۶ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی فاکس نیوز ترامپ را تأیید نمیکردند و این رقم در نظرسنجی ماه گذشته به ۶۶ درصد رسید و حالا ۷۱ درصد او را نامحبوب میخوانند.
طبق گزارش فاکس نیوز، افزایش شدید نفرت از ترامپ از ماه آوریل ناشی از «افزایش ۷ درصدی عدم تأیید جمهوریخواهان» از رئیسجمهور آمریکا است.
کاهش حمایت از عملکرد اقتصادی ترامپ
فاکس نیوز گزارش داد: به طور کلی، حمایت از عملکرد ترامپ درباره مدیریت اقتصاد تنها ۲۹ درصد است که نسبت به ۳۴ درصد در ماه آوریل کاهش یافته است. بیشترین انتقادات از ترامپ به موضوع «تورم در آمریکا» مربوط میشود؛ جایی که تنها ۲۴ درصد عملکرد او را در این زمینه تأیید میکنند.
فاکس نیوز خبر داد: تورم یک مسئله نادر است که در آن اکثریت اندکی از جمهوریخواهان (۵۱ درصد) ترامپ را تأیید نمیکنند. این میزان در میان مستقلها به ۸۵ درصد و در میان دموکراتها به ۹۶ درصد میرسد.
پایینترین میزان محبوبیت ترامپ در گروههای کلیدی
به روایت این رسانه، میزان رضایت از عملکرد کلی ترامپ ۳۹ درصد است که ۳ درصد از ماه گذشته و ۱۰ درصد از زمان آغاز دوره دوم ریاستجمهوری او کاهش یافته و تنها ۱ درصد بالاتر از پایینترین سطح محبوبیت او در اکتبر ۲۰۱۷ است. ۶۱ درصد از عملکردش ناراضی هستند، از جمله ۴۸ درصد که به شدت مخالفند.
فاکس نیوز خبر داد: میزان محبوبیت ترامپ در میان جمهوریخواهان (۸۰ درصد)، جمهوریخواهان غیر وابسته به جنبش «عظمت را به آمریکا برگردانید» (۵۴ درصد)، سفیدپوستان (۴۳ درصد) و رأیدهندگان روستایی (۴۳ درصد) در پایینترین حد خود قرار دارد.
بخش قابل توجهی از انتقادات از عملکرد ترامپ به افزایش قیمت بنزین در آمریکا برمیگردد. به گزارش فاکس نیوز، ۹۶ درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی قیمت بنزین را یک «مشکل» میدانند و ۷۵ درصد هم آن را «مشکل بزرگ» مینامند.
درباره دلیل افزایش قیمت بنزین، ۹۱ درصد جنگ با ایران را عامل اصلی میدانند و حدود ۸ نفر از هر ۱۰ نفر به سیاستهای ترامپ، شرکتهای نفتی داخلی و مقررات دست و پاگیر دولتی نیز اشاره کردند.
مخالفت با جنگ ایران به ۶۰ درصد رسید
طبق نظرسنجی فاکس نیوز، دو سوم آمریکاییها فکر میکنند که ایالات متحده در حال پیروزی در جنگ ایران است، با این حال مخالفت با این جنگ به ۶۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که در نظرسنجی ماه گذشته ۵۵ درصد مخالف جنگ بودند.
دارون شاو، کارشناس جمهوریخواه که نظرسنجی فاکس نیوز را با یک همکار دموکرات انجام میدهد، در این باره گفت: با وجود حمایت قوی و مداوم جمهوریخواهان، آمار رئیسجمهور به آرامی در حال کاهش یافتن است. اشتباه نکنید، همه چیز به توانایی مالی برمیگردد.
