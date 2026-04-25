به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ بیش از هفده روز از پایان رایزنیهای میان مقامهای افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان در ارومچی میگذرد، اما تاکنون هیچ گزارش رسمی و شفافی از جزئیات توافقهای احتمالی منتشر نشده است؛ مسئلهای که به گفته کارشناسان، بر ابهامها پیرامون نتایج این نشست افزوده است.
این مذاکرات در شرایطی برگزار شد که پیش از آن، تنشها میان دو طرف بهویژه پس از تهدیدهای مقامهای پاکستانی از جمله خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، درباره احتمال حمله به خاک افغانستان، بهطور قابل توجهی افزایش یافته بود. در مقابل، طالبان نیز از آمادگی برای پاسخگویی سخن گفته و حتی گزارشهایی از تبادل حملات و درگیریهای مرزی منتشر شده بود.
با این حال، پس از پایان نشست ارومچی، آنچه بهصورت میدانی قابل مشاهده است، کاهش درگیریها در امتداد خط فرضی دیورند است؛ موضوعی که برخی آن را نشانهای از دستیابی به تفاهمهای حداقلی میان دو طرف میدانند.
ادریسمحمدی زازی، آگاه سیاسی، در اینباره میگوید: «تا حالا هم بهگونه واضح و مفصل از این نشست جزئیات روشن نیست که روی کدام موارد گفتوگو شده و به کدام موارد به تفاهم رسیدهاند، اما تا اکنون از خاک پاکستان به افغانستان تجاوز نشده است.»
کارشناسان معتقدند که عدم انتشار جزئیات این گفتوگوها میتواند ناشی از ملاحظات امنیتی، حساسیتهای سیاسی و یا تداوم روند مذاکرات باشد. به باور آنان، پنهانماندن نتایج این نشستها اگرچه در کوتاهمدت ممکن است به مدیریت تنش کمک کند، اما در بلندمدت میتواند زمینهساز افزایش شایعات و بیاعتمادی عمومی شود.
هیواد زازی، دیگر آگاه سیاسی، نیز میگوید: «چین شاید نخواسته باشد این مذاکرات را رسانهای کند، زیرا احتمال دارد روند ارومچی ادامه پیدا کند و این گفتوگوها بهگونه دوامدار پیش برود.»
در پایان این رایزنیها، چین بهعنوان میانجی، اعلام کرد که کابل و اسلامآباد توافق کردهاند از اقدامهایی که باعث تشدید یا پیچیدهتر شدن وضعیت میشود، خودداری کنند.
با این حال، همزمان با ادامه ابهامها درباره محتوای این توافقات، پرسش اصلی این است که آیا کاهش تنشهای اخیر نتیجه یک تفاهم پایدار است یا صرفاً بخشی از یک روند موقت برای مدیریت بحران میان دو همسایه پرتنش.
.............
پایان پیام/
نظر شما