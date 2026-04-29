تایم: »بحران اعتماد« در آمریکا در پی جنگ علیه ایران/»اول آمریکا« در تقابل با واقعیت جنگ

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلۀ تایم در گزارشی نوشت تداوم جنگ آمریکا علیه ایران، بهتدریج به یک «بحران مدرن اعتماد» در داخل ایالات متحده دامن زده؛ بحرانی که همزمان ابعاد سیاسی و اقتصادی یافته و در آستانه انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ به یکی از محورهای اصلی رقابتهای داخلی تبدیل شده است. به نوشته پایگاه رسانهای، دموکراتها امیدوارند از نارضایتی گسترده نسبت به این جنگ برای بازپسگیری کرسیهای کنگره استفاده کنند.
بر اساس یک نظرسنجی، ۸۴ درصد از شهروندان آمریکایی خواستار آن هستند که دولت بهجای تمرکز بر سیاست خارجی، بر اقتصاد داخلی متمرکز شود؛ موضوعی که نشان میدهد اولویت افکار عمومی با مسائلی مانند تورم، قیمت سوخت و معیشت روزمره است. با این حال، دولت دونالد ترامپ برخلاف این خواست عمومی حرکت کرده و بهجای «ملیگرایی اقتصادی» که وعده داده بود، بهسمت آنچه در گزارش «ماجراجویی نظامی» توصیف شده، رفته است.
تایم مینویسد وعده «اول آمریکا» اکنون در برابر واقعیت جنگی گسترده در خاورمیانه قرار گرفته که نهتنها منطقه، بلکه اقتصادهای غربی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که افکار عمومی خواهان خویشتنداری است، دولت رویکردی مبتنی بر اعمال قدرت نظامی را دنبال میکند؛ وضعیتی که موجب نگرانی متحدان آمریکا و شکلگیری نوعی بیاعتمادی گسترده در داخل این کشور شده است.
این گزارش ادامه داد که حدود ۶۰ درصد از مردم معتقدند آمریکا نباید نقش «پلیس جهانی» را از طریق مداخله نظامی ایفا کند. این بدبینی، ریشه در تجربههای پیشین از جمله جنگهای افغانستان و عراق دارد و بهگفته تایم، اکنون در قالب نوعی «تغییر ساختاری در اعتماد ملی» بروز یافته است.
بر اساس دادههای ارائهشده، تنها یکسوم آمریکاییها نسبت به جایگاه جهانی کشورشان خوشبین هستند و تعداد بدبینان بهطور قابل توجهی بیشتر است. تایم این وضعیت را مشابه «بحران اعتماد» دوران ریاستجمهوری جیمی کارتر در سال ۱۹۷۹ توصیف میکند؛ دورهای که تردید نسبت به آینده و کاهش انسجام ملی بهشدت افزایش یافته بود.
در ادامه این گزارش آمده است که حتی دستاوردهای کوتاهمدت نظامی نیز نتوانسته این احساس کلی را تغییر دهد که «آمریکای امروز نسبت به نسلهای گذشته ضعیفتر شده است». به نوشته تایم، آنچه اکنون اهمیت دارد، صرفاً شخص ترامپ یا یک بحران خاص نیست، بلکه روندی عمیقتر از کاهش اعتماد و افت غرور ملی است که میتواند پیامدهای بلندمدتی برای سیاست داخلی و جایگاه بینالمللی آمریکا به همراه داشته باشد.
